'367 procesos para restituir terrenos en el jarillón del río Cauca'

A pesar de que en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), decenas de familias de la zona de Brisas del Cauca, así como otras que reclaman convertirse en colectivos bajo la figura de consejos comunitarios Raizales del Pacífico y Raíces, la Alcaldía de Cali señaló que no cederá a las presiones.

Así lo señaló Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, como iniciativa financiada en su mayoría por el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional, el municipio y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para fortalecer 26,1 kilómetros del dique del río Cauca, liberándolo de asentamientos.



El funcionario se refirió a las 1.005 familias en el sector de asentamientos Brisas del Cauca, de las cuales, 367 tendrán que ser retiradas, pues debido a que no llegaron a un acuerdo con la Administración para dejar de manera voluntaria el jarillón, donde levantaron sus viviendas en las últimas décadas. Según Saa, "hay 367 expedientes enviados al proceso de restitución de bienes de uso público". En otras palabras, el retiro de estas familias se hará con intervención de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad, como lo ratificó el titular de este despacho, Andrés Villamizar.



El director del Plan Jarillón también dijo que desde 2016 se viene buscando la concertación con las familias de Brisas del Cauca. Anotó que las compensaciones económicas son elevadas en este proyecto. Dijo que hay familias que han recibido 70 salarios mínimos mensuales vigentes y hasta 140 salarios mínimos.



Así mismo, sostuvo que 167 viviendas en Brisas del Cauca ya han sido demolidas.



Sin embargo, quienes protestan en el CAM de Brisas del Cauca, zona donde en la última semana hubo tensiones y denuncias de presuntas agresiones a funcionarios en los procesos de restitución o recuperación de terrenos del jarillón, con apoyo de la Policía, expresaron que los pagos de la Alcaldía no corresponde a lo invertido en sus viviendas con sus animales.



Saa dijo que desde marzo se están haciendo diligencias relacionadas con la restitución de bienes en el jarillón, es decir, con la recuperación de esos terrenos del municipio, cuando "se ha agotado el diálogo y las familias no aceptan las propuestas de la Alcaldía para reasentarse en otros lugares o para recibir los pagos por compensación.



Por su parte, Esaúd Urrutia, secretario de Bienestar Social de Cali, dijo que frente al deseo de las familias en el CAM que protestan para lograr ser escuchadas, con el fin de convertirse en consejos comunitarios como colectivos afrodescendientes y del Pacífico, el funcionario dijo que a pesar de haber atendido sus inquietudes, no reúnen las condiciones que exige la ley 70 que permite crear estos consejos comunitarios. Dijo que esta ley inspira la creación de los consejos por el fomento de la tradición,, costumbres y la cultura en un territorio determinado, en tierras baldías del Litoral.



Añadió que en el caso de Brisas del Cauca, donde hay familias que también están argumentando querer convertirse en consejo comunitario, tampoco pueden hacerlo porque se tener en cuenta que la comunidad lo hace a título colectivo y familias con títulos de propiedad privada.



