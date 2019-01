Aumento de quemados por pólvora en Valle, tras ventas por Internet

La pólvora dejó marcados a 34 niños en este inicio del año. Hasta ayer, la Secretaría de Salud del departamento y demás autoridades de la región reportaron este preocupante balance con 97 quemados en todo el Valle del Cauca desde el primero de diciembre del año pasado.

El problema, como lo señaló la secretaria de Salud del departamento y hoy gobernadora encargada, la médica María Cristina Lesmes, las cifras siguen subiendo. “Perdimos el año con la pólvora y este 2019 empezó mal”, dijo la funcionaria al referirse a que desde esos 97 lesionados, 63 son adultos y los demás son los menores que empezaron este 2019 en hospitales y clínicas.



Solo entre la noche del 31 de diciembre y el primero de enero pasado hubo 39 casos en el Valle.



“El problema que hemos detectado es que la venta de pólvora ha sido no solo en los semáforos, en el caso de Cali, sino por internet. No es posible que los menores tuvieran acceso”, dijo la secretaria de Salud.



Muchos de los 34 menores tienen quemaduras de primer y segundo grado en brazos y piernas. Pero hay casos en los que se han comprometido los ojos, como un niño de El Cerrito, de 7 años, con daño en su córnea. Otros dos niños en Cali se intoxicaron con fósforo blanco.



Reiteró el llamado que hizo en diciembre pasado de que los padres de familia debían estar más atentos de sus hijos para evitar la manipulación e inclusive, no ser un mal ejemplo para ellos, al recordar que los primeros cinco casos de quemados con pólvora en la capital vallecaucana fueron una pareja de padres de un niño de unos 4 años y dos adultos. Sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, la pareja habría comprado la pólvora que se prendió en la guala o campero usual en la zona de la ladera de Cali. El pequeño sufrió una grave lesión en uno de sus oídos.



“A mí me llamaba la gente y me mandaba fotos de ventas de pólvora. Ha faltado más control en las alcaldías, además de que hubo municipios que tardaron en expedir el decreto que prohibía la venta”, dijo la médica Lesmes.



En el reporte,de los 42 municipios se pasó de 15 afectados a 24 poblaciones del Valle con quemados. Cali sigue encabezando este listado con 36 lesionados desde el primero de diciembre hasta este 2 de enero.



Siguen Tuluá, con 13; Candelaria, que no prohibió la venta de pólvora, arrojó seis más; Palmira, cinco; Buga, otros cinco; y Cartago, 4 más. Een Sevilla hay otros tres; Jamundí, tres; Alcalá, tres; Guacarí, otros dos; Dagua, dos más; y Andalucía, otros dos.

En cuanto a San Pedro, Bugalagrande, El Cerrito, Ansermanuevo, Caicedonia, Florida, Restrepo, Yotoco, La Unión, Riofrío y Zarzal reportaron un caso en cada una de estas localidades.



CALI