Mediante pruebas como videos, la Fiscalía llevó a que el determinador y el autor material del asesinato de una líder Lgbtiq+ en un sector popular de Cali se acogieran a preacuerdos.

A Johana Morera Mayor, a quien reconocían como 'La Española', se le notaba el liderazgo en el barrio Alfonso López, en el nororiente de Cali. Era 30 de noviembre de 2020, cuando se pensaba en celebrar el fin de año, bajo los cuidados ante la pandemia de covid-19.



Morera, de 49 años, vinculada a la comunidad Lgbtiq+, quien tenía sus conocimientos de astrología y tarot, propuso que fueran pensando en arreglar la cuadra para Navidad para espantar ese año tan amargo. Ella también era prestamista.



Estaba en la calle y se acercaba a su casa hacia las 7:25 de esa noche de lunes 30 en la carrera 7S con calle 73. De pronto, un 'ciclista', según videos, se acercó y empezó a dispararle. Ella quiso escapar pero el ataque fue mortal.



La Fiscalía, en el análisis de imágenes, llegó a determinar que el presunto agresor era un hombre conocido como 'Mike', Ever Martínez, quien inicialmente no aceptó cargos.



La Unidad de Vida del organismo de investigación pudo demostrar que al sicario le pagaron 500.000 pesos para llevar a cabo el homicidio. Fue condenado a 17 años por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego.



Las indagaciones llevaron a precisar que Bréyner Aguirre era el determinador del homicidio. Luego de un preacuerdo con la Fiscalía se estableció una condena de 31 años y 3 meses por feminicidio.



El procesado habría sostenido una relación con la mujer, pero ella se habría distanciado por el trato. En principio se dijo que el crimen tendría razones económicas.

