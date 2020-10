3 mujeres policías cuentan cómo enfrentaron verse incendiadas en Cali

Vestidas con sus uniformes especiales para enfrentar disturbios, las tres policías se confiesan sobre lo que sintieron el 21 de septiembre cuando hubo lluvia de bombas molotov y objetos contundentes.



Fue en el remate de la movilización por el crimen del abogado Javier Ordóñez, contra la corrupción y contra los manejos que rodean el proceso del expresidente Álvaro Uribe.



Ellas dicen que mantienen su vocación de servicio en la institución.

El pasado lunes 21 de septiembre se realizó una movilización por las calles de Cali, en una jornada por la mañana y otra por la tarde.



La mayor parte del dia fue tranquilo pero al anochecer se complicó en el sector de Puerto Rellena. La Policía dice que algunas atacaron estaciones del sistema de transporte MÍO, en especial la de Villanueva, derribaron y quemaron una fotomulta.

Esa noche un grupo llegó hasta el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el barrio Villa del Sur, en el suroriente de la ciudad. Algunos de ellos arrojaron cuatro bombas incendiarias a una zona verde al lado de la instalación policíal. También fueron lanzadas piedras.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Manuel Vásquez, destacó cómo las uniformadas haciendo a un lado sus miedos, apagaron el fuego y continuaron con sus escudos protegiendo el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos.



"Para muchos, sentir el calor abrazador que provoca el fuego de esos artefactos sobre el uniforme, el dolor de múltiples golpes con piedras, palos y todo objeto contundente, así como las hojas brillantes de cuchillos y navajas cerca de su humanidad, podrían ser motivo suficiente para pensar en abandonar o dejar de creer en la humanidad," dice un comunicado.

"A pesar de que estamos capacitadas para estos momentos, la verdad sentí temor porque estaba incendiada, sentí miedo. Gracias a Dios los compañeros me tiraban arena para frenar el fuego porque las persona seguían tirando piedras,. En esos momentos me encomendé a Dios y a un ángel que está en el cielo y que es mi mamá. Le pedía a ella por mis compañeros y por mi, que no nos pasara nada", contóm Linda Castañeda.

📣 Así transcurre en #Cali, la manifestación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, contra el abuso policial, tras la muerte de Javier Ordóñez, el decreto 1147 y el préstamo por 370 millones de dólares que el Gobierno quiere hacerle a Avianca. #ParoNacional pic.twitter.com/GvJjLVQdMc — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) September 21, 2020

La patrullera Claudia Ordóñez Córtez contó que se puso el escudo para defenderse del ataque. "Nos tiraban esas bombas y rocas sin parar. Llegamos a punto de incendiarnoos y seguían tirando bombas. Estando así tan vulnerables intentaron apuñalar a un compañero. A la gente le causaba risa, no eran capaces de ayudar al policía para qwue lo apaguen. Nosotros no solo somos un cuerpo armado, sino una familia que está para servir".



Yicel Serna dijo que "uno como mujer de una u otra forma deja su familia atrás, para enfrentar esta profesión. Y así se presenten estas situaciones uno siempre tiene la convicción de cumplir lo que juramos y es proteger vidas y bienes".