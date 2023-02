Con las leyendas de Riviel, la Madre de Agua y el Karagabí, en el Ecoparque Lago de las Garzas en Cali, se hizo una siembra de peces inscrita en el programa 'Valle más Verde' de la CVC.a concertada con las comunidades.

La siembra del pez tres millones se hizo como parte del Día Mundial de los Humedales que la CVC celebró con un evento familiar que recordó los mitos y leyendas en torno al agua como el Riviel, la Madre de Agua y el Karagabí.



Esos personajes sorprendieron a grandes y chicos, en los oscuros senderos del ecoparque Lago de Las Garzas, con historias maravillosas sobre el agua.



"Cumplimos un sueño que hoy es una realidad. Nos propusimos desde el año 2020 hacer la siembra de tres millones de alevinos o peces en todas las fuentes hídricas de nuestro Valle del Cauca pensando en la calidad de nuestras aguas y también en quienes viven de la pesca, garantizando esa seguridad alimentaria", dijo Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.



Esos mismos día y noche se sembraron 80.000 alevinos más de bocachicos y tilapias en el humedal El Samán y el río La Vieja en Cartago, en el humedal La Herradura en Bolívar, en El Pital y Charco de oro en Andalucía y en el humedal Chiquique en Yotoco.



(Le puede interesar: Indignación en Cali: se volcó e hizo necesidades fisiológicas frente a vecinos)

Suárez dijo que desde el 2020 se han realizado 149 siembras de alevinos de especies como bocachico, tilapia, mojarra nilótica y rendaly, sabaleta, sardina colirroja y viringo.



(Puede leer: ¿De quién era el cadáver que llevaban en un taxi en Cali?)

"Lo que más me gustó fue cuando estábamos en la caminata, en el ritual de agua y el Karagabí nos contó una historia de una gota", destacó Mauro Alejandro Gallego Cuello de 9 años.



"Me fue bien sembrando peces, lo que más me gustó fue ver los peces salir de la bolsa", expresó Camila Ramírez Rivas de 10 años.



"Me gustó la siembra de peces por porque fue muy divertido plantar peces y ayudar a la naturaleza", dijo también Silvana Bolaños Ordóñez de 7 años.



(Además, puede leer: Cali: joven de 20 años se hizo pasar por un famoso para abusar de menor de 14)

"Me gustó la siembra de los pececitos porque me pareció divertido y algo diferente", manifestó Sofía Pizarro Bedoya, de 10 años.



"Nuestros bosques están llenos de historias que tradicionalmente nos ayudaron a conservar el agua. Cuando nos decían que en la montaña o el bosque estaban el Duende o la Madremonte eso evitaba que la gente fuera y dañara las fuentes de agua y por eso quisimos recordar en esta fecha especial a esos personajes como aliados de la conservación, para disfrute de las familias y como una estrategia más de educación ambiental que es otra de las prioridades de la CVC", destacó Suárez.



Como parte del evento, las familias presentes pudieron presenciar además la liberación de un búho de la especie Megascops choliba, conocido coloquialmente como currucutú que luego de estrellarse con una ventana siendo aún polluelo, fue rescatado y luego recuperado por la CVC en su Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.



Suárez dijo que en estos últimos tres años la Corporación ha podido adelantar la recuperación ambiental de más de 60 de nuestros humedales, velando por su uso sostenible, la conservación y el manejo de dichos ecosistemas, siempre de manera concertada con las comunidades.

Lea más noticias de Colombia

Reclamos en salud: ¿Dónde los pacientes pueden exigir sus derechos en Valle?