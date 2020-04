240 venezolanos regresaron a su país en vuelo humanitario desde Pasto

Entre la noche del Miércoles Santo y la mañana del Jueves Santo 240 migrantes venezolanos partieron en viaje de retorno a su país de origen, gracias a un desplazamiento humanitario desde Pasto, en Nariño, hasta el departamento de Arauca, todos obligados por la emergencia desatada por el coronavirus.

Los venezolanos, entre hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, comenzaron a llegar a la capital de Nariño en la tarde del Miércoles Santo, la mayoría de ellos confesaron que su paso desde el Ecuador a Colombia lo hicieron por las algunas de las 37 trochas que existen en la frontera entre ambos países.



“Yo con mi esposa y mis dos niños pasé por un camino solitario, gracias a Dios no había policías, pero un campesino nos ayudó con agua de panela y pan”, dijo Santiago Fuenmayor, un venezolano que estaba en la provincia ecuatoriana de Imbabura donde trabajó en un restaurante y ahora quiere llegar de nuevo hasta Caracas donde lo esperan sus padres y hermanos.



Tanto él como sus compañeros de aventura al llegar a Pasto y encontrarse con un escenario de absoluta soledad en las calles, tuvieron que golpear las puertas de algunas casas y gracias a sus ruegos y súplicas lograron conectarse con funcionarios del gobierno local.



Fue así como la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto escucharon su solicitud y adelantaron las gestiones necesarias para garantizar su desplazamiento a su país de origen en medio de la emergencia social y económica.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, explicó que se trató de gesto humanitario con el objeto de mitigar el riesgo por covid-19.



“Después de certificar su estado de salud, las familias abordaron los buses con destino a la frontera con Venezuela”, indicó el mandatario seccional, quien agregó que los cuatro buses en los que se trasladaron los migrantes se dirigen hasta el puente internacional José Antonio Páez, en Arauca.



La gestión que se hizo en un tiempo récord también fue posible gracias a Migración Colombia, Policía Nacional y la ESE Pasto Salud, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Pasto y el ICBF.



Inicialmente el viaje humanitario comenzó con el desplazamiento de 167 venezolanos, horas más tarde se completó el operativo especial con los restantes 73.



El alcalde de Pasto, Germán Chamorro, declaró que el proceso de la repatriación se hizo cumpliendo todos los rigores que determinan los organismos competentes, hubo necesidad de efectuar el registro, tamizaje de covid-19 y se garantizó la alimentación a los venezolanos.



“Estamos muy empeñados en que juntos cuidamos la vida y combatimos la pandemia”, aseguró el funcionario.



Jimmy Alexánder Mosquera, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Pasto, informó que el esfuerzo que se hizo por asegurar la repatriación de los venezolanos fue muy grande, para ello fue necesario realizar todos los protocolos establecidos por las autoridades competentes.



“Lo que queremos es que ellos se vayan bien, seguros y no tengan ningún problema de salud durante el viaje”, dijo.



Rafael Infante, otro de los venezolanos que quiere que el sueño de volver a su patria se haga realidad, antes de emprender el viaje de retorno comentó que su periplo por el departamento de Nariño lo hizo durante 19 días y agregó que “la epidemia que hay en el Ecuador nos obliga a volver, por eso preferimos retornar a nuestro país porque gracias a Dios allá la pandemia no está tan fuerte”.



Karina Quintero completó tres meses en Colombia y en Nariño, inicialmente pretendía viajar hasta el Perú pero ahora quiere llegar hasta su país de origen, quien dijo que “tenía que ir a un trabajo pero desafortunadamente los planes han cambiado y mejor me voy a Venezuela”.



La Red Venezuela Nariño se pronunció a propósito del retorno voluntario de los venezolanos a su país, pero mostró su inconformidad por la forma en que se desarrolló la actividad, “sin garantías a la protección de derechos humanos de quienes viajan, ni medidas de bioseguridad encaminadas a prevenir el contagio”.



La organización insistió a las autoridades a buscar nuevas alternativas de asistencia eficaz a la población venezolana y “que su traslado sea realizado en la forma más dignificante y apropiada”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO