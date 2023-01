El Cuerpo de Bomberos de Cali no ha cesado en su labor de salvar vidas. En la última noche del 2022 atendieron un incendio estructural. Fue a las 11:30 p. m. de ese 31 de diciembre.

Pero en las primeras 12 horas del 2023, el organismo de socorro acudió a dar respuesta a otros seis incendios estructurales.



"Se traducen en momentos de dolor y angustia para sus propietarios y vecinos y por supuesto para nosotros, porque más que Bomberos somos seres humanos", indicaron en la entidad.

#AlMomento en Cali llevamos 6 incendios estructurales en las primeras horas del 2023. Favor recordar que somos Primeros Respondientes. OJO con veladoras prendidas, conexiones erróneas, pólvora, etc. Gracias @AlcaldiaDeCali @BomberosCali1 @RiesgoCali pic.twitter.com/8EUXNmbfe9 — Rodrigo Zamorano S (@Rodrigozscali) January 1, 2023

"Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero necesitamos evitar que sigan sucediendo. Necesitamos incentivar la cultura de la prevención y el autocuidado y requerimos del apoyo de todos ustedes para lograrlo", sostuvieron.



Es por ello que en los Bomberos hicieron estas recomendaciones.



*No dejemos más velas encendidas en ningún lugar.



*Hay que invertir y tener buenas instalaciones eléctricas.



*No saturar los toma corriente con múltiples instalaciones.



*Desconectar todos electrodomésticos que más se puedan antes de salir de casa, oficina o negocio.



*Apagar la estufa y cerrar el gas.



"Si logramos implementar estas recomendaciones, seguramente vamos a reducir los incendios. Contamos con ustedes para que esa sea una de las metas del nuevo año", manifestaron en el Cuerpo de Bomberos de Cali.



