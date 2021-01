Tasa de homicidios en Cali en 2020, la más baja de los últimos 28 años

La tasa de homicidios en el 2020 es la más baja en 28 años: 47,9 por 100.000 habitantes.

(Puede leer: Vallecaucanos no olviden que siguen el toque de queda y la ley seca)



En el 2020 se registraron 1.078 muertes violentas, 97 de estas en el mes de diciembre. En el año que acaba de terminar se registraron 48 homicidios menos que los contabilizados en 2019, cuando se presentaron 1.126.



Según el Comité interinstucional de muertes por causa externa, y la Policía Metropolitana de Cali, en esta ciudad hubo menos muertes violentas desde 1993, cuando la tasa de homicidios fue de 102,1 por cada 100 mil habitantes. En el 2019, la tasa fue de 50,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.



La tasa de homicidios tiene como referente las proyecciones y retroproyecciones de población del Censo Dane 2018. La proyección de la tasa para el año 2021 no aplica aún por haber transcurrido un solo día del año.



El periodo de aislamiento preventivo obligatorio (la cuarentena) que decretó el Gobierno Nacional por la pandemia del covid-19 contribuyó al descenso de los homicidios en todo el país.



(Además, Dos niños aumentan a 29 el número de quemados con pólvora en Cali)



En los últimos 28 años en Cali, 1994 fue el año más violento con una tasa de homicidios de 122,2 por cada 100 mil habitantes.



En la celebración del Año Nuevo la Policía Metropolitana de Cali recibió cerca de 6.500 llamadas, priorizó y atendió 3.500. Además, reportó 180 riñas, intervino 150 fiestas en vía pública, atendió 530 casos de violencia intrafamiliar, de género y alteración de la tranquilidad e instauró 420 comparendos.



CALI