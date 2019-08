Víctimas de violencia sexual compartieron sus historias en Cali

Las víctimas de violencia sexual se reúnen en talleres organizados por Jurisdicción Especial Para la Paz, JEP, con la Unidad de Investigación y Acusación, UIA



Los talleres hacen parte de las jornadas de preparación de propuestas de reparación que serán entregadas al médico Denis Mukwege, Nobel de Paz 2018, en el evento “Para nosotras, pero con nosotras”, este 16 de agosto en Bogotá..



También acompañará a la Red de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y Profesionales durante la entrega del Informe sobre violencia sexual a la JEP.



Estuvo Mer Ayane, una sobreviviente de Violencia Sexual en Sudán del Sur, este de África, país considerado como el más joven del mundo, pues se independizó de Sudán en el 2011. Su país está en guerra desde 2013.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, dijo que. “el trabajo de la UIA de la JEP se enfoca en las víctimas, como la esencia de la historia de reparación y reconciliación, para que ellas y ellos encuentren en la justicia una nueva posibilidad para sus vidas. Tenemos la misión de garantizar a las víctimas del conflicto armado el derecho a la justicia cuando las y los comparecientes no reconozcan la verdad, o hagan un reconocimiento incompleto”.



El funcionario dijo que “el Acuerdo Final incluyó de forma explícita que este delito, no tiene beneficio de amnistía o indulto y que no podrán ser beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada, las personas responsables de delitos de violencia sexual, y por eso, en la UIA estamos comprometidos con la verdad y somos firmes con la reconciliación”.

📝¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP)?

➡️Conócelas aquí: https://t.co/nPpdR6thsc#LeyEstatutariaParaLaPaz pic.twitter.com/bqFH3L2Vzq — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 26, 2019

Según el informe Forensis 2018, en Colombia fueron denunciados 26.065 casos de presunto delito sexual, de los cuales 3.362 se reportaron en el suroccidente del país.



Esa cifra representa un aumento de más de 2.200 casos frente a 2018. De estas denuncias, 22.309 son de mujeres, 3756 de hombres; 9350 de niñas entre 10 y 14 años y 1370 de niños de 5 a 9 años.



Las cifras de violencia sexual en Colombia se han incrementado en 28,6 por ciento (6838 casos) desde 2013.



En el taller que se realizará en Cali, participan víctimas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó.



Se trata de propiciar espacios de aprendizaje y reflexión que generen debates rigurosos sobre el abordaje de la violencia sexual, en el marco del evento 'Para nosotras, pero con nosotras' se llevaron a cabo talleres regionales con mujeres víctimas de este delito, en Santa Marta, Cali y Medellín y Barrancabermeja



Esta actividad organizada en alianza con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Universidad Central y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, cuenta con la presencia de invitadas internacionales de Sudán, Kosovo y de Bélgica, defensoras de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que hacen parte de la Red Global de Víctimas y Sobrevivientes (Sema), quienes acompañarán la visita a Colombia del doctor Denis Mukwege, premio Nobel de Paz 2018, la cual fue posible gracias a la suma de voluntades de las organizaciones y entidades que hacen parte de la alianza antes mencionada.



Mer Ayane, de 33 años, na sobreviviente de Violencia Sexual en Sudán del Sur, se define como una activista. Desde sus inicios, hace parte de la Fundación del Doctor Mukwege junto con otras sobrevivientes y hasta la fecha, ha participado activamente en el movimiento, promoviendo la transformación y el empoderamiento de las víctimas de violencia sexual, rompiendo el silencio y fomentando el cambio en la justicia, los derechos y la verdad.

Mer Ayang, activista y sobreviviente de violencia sexual en Sudán del Sur. Foto: Archivo particular

Uno de los objetivos de estos talleres es divulgar la forma cómo funciona la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), específicamente la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, y analizar las consecuencias e impactos de la violencia sexual; además divulgar el protocolo de comunicación de las víctimas con la JEP que se ha venido construyendo a lo largo y ancho del país con enfoque diferencial y de género y está siendo sometido a validación por parte de las comunidades.

Al recibir su premio Nobel de la Paz, el médico congoleño Denis Mukwege y la yazidí Nadia Murad, exesclava de los yihadistas convertida en activista, pidieron acabar con la indiferencia. Foto: Reuters

La violencia sexual en la región

De acuerdo con cifras de Medicina Legal, en el informe Forensis 2018, Datos para la Vida, en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, se registraron 3.362 denuncias por abuso sexual.



En el Valle del Cauca, las cifras ascienden a 2.268 denuncias, 1.909 presentadas por mujeres y 359 por hombres, siendo Buenaventura, Cali, Palmira y Buga, los municipios con el mayor número de casos. En el Cauca, esta cifra ascendió a 454, 47 de hombres y 407 de mujeres., siendo Popayán la ciudad con más casos.



En Nariño, la cifra de denuncias ascendió a 161, de las cuales 137 son de mujeres y 24 de hombres y los municipios con el mayor número de casos son: Pasto, Tumaco, Túquerres. En Putumayo, los casos reportados en 2018 fueron 232, 21 de hombres y 211 de mujeres y los municipios con mayor incidencia son Mocoa, Puerto Asis, Valle del Guamuez y Orito.



En Chocó se reportaron 247 denuncias: 22 de hombres y 225 de mujeres y los municipios en donde se presenta el mayor número de casos son: Quibdó, Istmina y Condoto.



Denis Mukwege, Nobel de Paz 2018, nació en la República Democrática del Congo (RDC), estudió Medicina en Burundi, fundó en 1999 el Hospital Panzi en Bukavu, en el este del Congo. Allí trata a las mujeres que son violadas por los grupos armados, muchas veces en grupo, usadas como un arma de guerra más, y se ocupa de aminorar los efectos devastadores de esos daños, tanto físicos como morales, con una prioridad: "No debemos precipitarnos con una operación si no hemos recuperado psicológicamente a esa mujer".



Cuenta con un equipo de asistencia social, psicológica y psiquiátrica, que ayuda antes de proceder a un tratamiento quirúrgico complicado, ya que muchas mujeres acuden con destrozos físicos en su aparato genital. Considera que las violaciones a cargo de militares buscan "destruir no solo físicamente a la mujer, sino a toda la comunidad a la que pertenece" y que se prolonga cuando se producen embarazos de niños no deseados. Como cirujano jefe, él y su equipo han intervenido a miles de mujeres víctimas de violaciones y de la ablación.



"Cuando violan a una mujer, allá donde sea, es a mi mujer a la que violan. Cuando violan a una hija, a una madre, es a mi hija y a mi madre a las que están violando", dijo Mukwege en el 2014 con motivo del Premio Sajarov que le concedió el Parlamento Europeo.



En su discurso tras haber sido reconocido como el Nobel de Paz, dijo "Acepto este premio por vosotras", ante cientos de mujeres a las que él mismo ha tratado en el hospital. "Esto demuestra que vosotras [las mujeres] ya habéis sido reconocidas. Este premio no tendría sentido si no reconociera la lucha de la mujer", añadió el ginecólogo.