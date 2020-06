Durante la cuarentena se han creado 2.101 empresas en Cali

Con la flexibilización de la cuarentena desde finales de abril pasado, la renovación de la matrícula mercantil en Cali ha repuntado luego de que esta se cayó con el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio, hace tres meses, debido a la pandemia del covid-19.



De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Cali, entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2020, se registraron 37.871 empresas (personas naturales y sociedades) y el total de personas naturales y sociedades que renovaron su Registro Mercantil, en el mismo periodo, fue 30.053. El número de empresas nuevas matriculadas ante la Cámara de Comercio de Cali durante dicho periodo fue 7.818.

Además, desde el inicio de la cuarentena (25 de marzo) y hasta el 21 de junio, 6.795 empresas renovaron su Registro Mercantil en la Cámara de Comercio de Cali. El número de empresas nuevas que se matricularon durante este periodo fue 2.101.



“La información disponible, hasta el momento, de las empresas creadas en la Cámara de Comercio de Cali, y aquellas que han renovado su matrícula mercantil muestra que a la fecha se han constituido más de 2 mil empresas en la ciudad y cerca de 35 mil empresas, de distintos sectores y de distintos tamaños, han renovado su matrícula mercantil, lo cual es positivo de acuerdo a las proyecciones que ha hecho la Cámara de Comercio de Cali sobre el ciclo de renovación de matrículas mercantiles cuyo plazo es el 3 de julio”, explicó el director económico y competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés Pérez.



Pérez agregó que la Cámara de Comercio estima que para esa fecha, en su jurisdicción, cerca de 65.000 empresas habrán renovado su matrícula mercantil, “y de esa forma, la creación de empleos se acelere en la segunda parte del año”.



Cabe apuntar que las empresas podrán renovar su matrícula mercantil de manera excepcional, ante la solicitud de las cámaras de comercio del país al Gobierno Nacional. El decreto cobija la renovación de los registros Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Entidades de Economía Solidaria, Turismo, Operadores de Libranza, Veedurías Ciudadanas y Organizaciones No Gubernamentales de Carácter Extranjero.



En el caso del Registro Único de Proponentes su renovación se extenderá hasta el quinto día hábil del mes de julio.



Para que los empresarios inscritos en la Cámara de Comercio de Cali puedan cumplir a tiempo con su renovación, la entidad dispuso diferentes canales de atención como la página de internet www.ccc.org.co. Asimismo, desde el pasado 16 de junio, están abiertas todas las sedes de la CCC, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad para la protección de las personas asistentes y de los colaboradores de la Cámara de Comercio de Cali.

“Tenemos el gran reto de recuperar el tejido empresarial afectado en un escenario de ‘nueva normalidad’ y de apoyar a los emprendedores que ya estaban viendo el resultado de su trabajo para detonar crecimiento. No es el momento de parar, por el contrario, es el momento de acelerar a fondo en la ruta hacia la recuperación. Es momento de avanzar con una narrativa optimista, perdiéndole el miedo al virus, no el respeto”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta.



Las sedes habilitadas para hacer el Registro Mercantil funcionan de 7:30 a. m. a 3 p. m.: sede principal en la calle 8 No. 3-14, sede Obrero, carrera 9 No. 21-42, sede Aguablanca, carrera 27 # 103-71, sector La Casona, sede Centro Comercial Unicentro, pasillo 5 local 359A; sede Yumbo, carrera 5 # 8 - 23 y punto de atención en Jamundí, calle 12 # 11-55, local 1, centro comercial El Cacique.



Para mitigar los riesgos de contagio por el Covid 19, los usuarios podrán agendar si cita para renovar a través de la aplicación FilApp, disponible para dispositivos móviles Android y iOs. Quienes deseen tener más información pueden comunicarse a la línea de atención telefónica 886 13 00 o a través de la página ccc.org.co

Estadísticas de matrícula

Entre los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, Cali registró el mayor número de empresas que renovaron su Registro Mercantil en lo que va del año y el 21 de junio (90,2 %), seguido de Yumbo (4,3 %), Jamundí (3,5 %) y Dagua (1,3 %).



Los sectores comercio, industria y alojamiento y comida fueron los que reportaron el mayor número de personas naturales y sociedades creadas en la Cámara de Comercio de Cali entre el 1 de enero y el 21 de junio (4.754).



Las empresas dedicadas principalmente a comercio (42,0 %), industria (11,0 %) y alojamiento y comida (8,0 %) representaron 61,0 % del tejido empresarial que renovó su Registro Mercantil en la Cámara de Comercio, el primero de enero y el 21 de junio de 2020.



