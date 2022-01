El reporte de quemados en el cierre de 2021 y comienzos de 2022 ha sido de menos casos si se compara frente al año pasado cuando habia confinamiento por el covid-19 en Colombia.



Durante la despedida del 2021 y la llegada del Año Nuevo se sintió el uso de juegos pirotécnicos en distintos rincones del Valle del CVauca, pese a las prohibiciones y llamados de prevención.



Un reporte preliminar indica que llegaron 16 personas lesionadas a centros asistenciales. Entre ellos hay personas desde edades de adolescencia hasta los 55 años.



De esa cifra, cinco correspondieron a Cali, donde se reporta una reducción de casos en la fecha.



El reporte de la temporada decembrina llega así a los 72 casos en el Valle. Del total hay 23 menores de edad con lesiones.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso de estos explosivos durante las celebraciones. En ese sentido se refiere a fiestas caseras o de barrio, las celebraciones por el título del Deportivo Cali, la Navidad y el Fin de Año.

En el Hospital Universitario del Valle

Los médicos de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle (HUV) se han sumado a las alertas. La capacidad de ocupación está en lo alto ante la atención de 12 pacientes.



El médico Juan Pablo Tróchez dijo que “si quieren pasar una Navidad feliz en sus casas con sus familias pues no manipulen pólvora y mucho menos los niños. Estos artefactos no son inocuos, sean responsables con sus niños, no los dejen solos, no los dejen manipular pólvora y el adulto que esté manipulando este tipo de artefacto, por favor con mucha responsabilidad sobre todo que no lo mezclen con alcohol”.



"El uso de la pólvora puede ocasionar lesiones bastantes severas como pérdida de ojos, extremidades o inclusive hasta la vida. Pueden ser lesiones pequeñas en las manos o en la cara, pero todo esto depende del artefacto que hayan manipulado. Una simple chispita puede encender la ropa del niño o del adulto y ocasionar una lesión extensa y profunda”, advirtió Tróchez.

