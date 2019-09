Alerta por 104 homicidios de niños y adolescentes en 7 meses en Valle

Hay alerta en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que cada 24 horas, dos menores, pueden ser niños, pero especialmente, adolescentes y jóvenes, mueren por causa de una bala perdida, un atentado contra un familiar o por riñas entre bandas y pandillas.

La cifra preocupa, pues como lo informa el Observatorio de Seguridad de Cali, en la capital del departamento se reseña un promedio diario de tres homicidios de personas entre menores y adultas.

Uno de los casos más recientes de este tipo de muertes es el que sucedió la semana pasada en Buga. En esta localidad del centro de la región, las autoridades señalaron hoy que siguen pistas y han recogido testimonios, tras el anuncio de la Policía de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para capturar a los autores de una balacera en el barrio San José Obrero, de Buga. Allí, un niño de 7 años murió por uno de los disparos.



El coronel Iván Lopera, comandante de Policía en este municipio del centro del Valle, reiteró que el hecho habría sido un atentado contra un hombre de 22 años, conocido como ‘Pulpo’. Dijo que quedó herido y será testigo clave en esta investigación.

Así mismo, la Fiscalía seccional sigue avanzando para capturar a los responsables del homicidio de un bebé de 3 años en Cali, cuando estaba con su padre, en la carrera 15 con calle 72, del barrio Siete de Agosto. El ataque provino de dos sicarios en moto y quien disparó al progenitor del niño fue el parrillero del vehículo.



De acuerdo con las últimas indagaciones de la Fiscalía, los dos agresores esperaron a que el padre del menor bajara del segundo piso de una vivienda en donde vive y cuando salió del inmueble lo interceptaron.



Según testigos, la víctima trató de auxiliar a los niños y, herido, los trasladó hasta una clínica del norte de Cali, pero su hijo murió cuando recibía atención médica de urgencia.



Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, el mayor número de muertes violentas de niños en el Valle del Cauca se reporta en Cali por lo que expertos piden más atención e intervenciones que puedan prevenirlos.



La Red PaPaz también se sumó al llamado para trabajar, inclusive, en los colegios y con las familias.



Entre enero y julio de este año hubo 104 homicidios de menores en el Valle, de los cuales, 95 eran del género masculino. En el informe se indica que 59 menores vivían en Cali: 54 hombres y 5 mujeres.



No obstante, en la Secretaría de Seguridad de Cali y de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de la misma Alcaldía, estos hechos cedieron en el último año.



El Observatorio señala que el análisis por edad arrojó una disminución del 37,3 por ciento al pasar de 158 casos, en 2017, a 99 en 2018, siendo el rango de edades entre 15 y 19 años, el de más reducción. En este rango hubo 184 adolescentes y jóvenes víctimas en 2018 frente a 243, en el año anterior.



Al discriminar las muertes de niños de menos de 5 años, el Observatorio detalló que hubo un aumento de un caso en 2017 a 4, el año siguiente. En cuanto al rango que va de 5 a 9 años no se registró ninguna muerte el año pasado.



Medicina Legal también informó que después de Cali siguen Jamundí con seis casos y Candelaria con cinco, entre enero y julio de este 2019. En Jamundí, cinco eran niños y la restante, una menor. En Candelaria rechazaron las muertes, cuatro eran varones. Mientras que en Palmira murieron cuatro menores entre enero y julio de este año, según Medicina Legal. En Yumbo también perecieron cuatro menores, tres de ellos, varones.



Pero sorprende que en El Cerrito, que no supera los 100.000 habitantes, se contaron tres muertes, todos hombres, por encima de Buenaventura. En el puerto marítimo, según Medicina Legal, dos menores murieron por la violencia en estos siete meses. Uno de los casos más repudiados fue el feminicidio de una niña de 10 años



CALI