100 años de 'Ice Disney' en tres ciudades, inicia en Cali ¡Agéndese!

Este fin de semana la ciudad está preparada para que la familia disfrute en familia y se contagie de la alegría, magia y emoción de Disney, la semana de la Ingeniería en Univalle, Meléndez, viva Expomoda Colombia que estará en Palmira y Cali, teatro con 'La caravana de los olvidados' en el Teatro La Esquina Latina, Cali Mira Fest y 'Parkour pa' la gente'.

Viernes

Semana de la Ingeniería en Univalle, Meléndez

Sede de la Univalle, en Meléndez, en el sur de la capital vallecaucana. Foto: EL TIEMPO

De 8:00 a 4:00 p.m, se exhibirá un stand empresarial, en la que empresas consolidadas de la región como EPSA y Tecnoquímicas presentarán ofertas de servicios relacionados con la temática de la Semana que es la Revolución Industrial.

Conferencia

A las 10: 00 a.m., ¨Transformación digital, un cambio de paradigma para el ingeniero del futuro. Lugar: Auditorio 1 Informes: Luisa.garcía.gomez@correounivalle.edu.co

100 años de 'Ice Disney' en tres ciudades, inicia en Cali

El mágico mundo de Disney que por cien años se ha convertido en un espectáculo que generación tras generación recuerda y con sus icónicos personajes con Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo como maestro de Ceremonias; el ícono fashion de Minnie Mouse, El Pato Donald, Goofy y muchas de las Princesas de Disney incluyendo a Jasmine, La Cenicienta , Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana.



Todo esto en el Coliseo de El Pueblo, ubicado en la carrera. 52 Nro. 2 – 01, hasta el 7 de julio en Cali. Boleteria en eticket.com los precios varían $56.000 a $291.000 pesos, depende de la localidad.

También reviva la magia de Frozen: Una aventura congelada con Anna, Elsa y el divertidísimo muñeco de nieve Olaf quienes descubren que el verdadero amor es la magia más grande de todas.



Este espacio está pensado para la familia, que los niños disfruten de la magia, amor y mil sonrisas que generan estos personajes con sus historias de trabajo en equipo, constancia y amistad que han forjado durante este centenar de años.

Así que, cante en familia más de 30 inolvidables canciones, incluyendo las favoritas como "Let It Go" / “Libre Soy, "You’ve Got a Friend in Me" / “Tienes en mi un amigo” y "Hakuna Matata" además, los únicos e inolvidables momentos de 'E rey León', 'Toy Story' y 'Buscando a Dory' de Disney Pixar, 'La Bella y la Bestia,' 'Aladdin' y más. Este show pretende dejar cautivados y con recuerdos que llevarán por siempre en el corazón de las personas que asistan.

Presentación en Bogotá, Medellín o Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Boleteria

De Cali se trasladan para Medellín, del 10 al 14 de julio, en el Coliseo Iván de Bedout, Cra 70 (48 1-99) y finaliza en Bogotá, entre 18 al 28 de julio en la Gran Carpa De las Américas Corferias, cra. 39 Nro. 20A – 52.

Cali

DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA Foto: DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA

Medellín

DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA Foto: DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA

Bogotá

General en Bogotá a $73.000 pesos.

DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA Foto: DISNEY ON ICE CELEBRA 100 AÑOS DE MAGIA EN COLOMBIA

Sábado

Expomoda Colombia 2019

Pasarela del diseñador Vallecaucano Guio Di Colombia. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

La edición número 14 de Expomoda Colombia ya está lista para recibir a los invitados especiales y a la prensa especializada en moda, quienes disfrutarán de un gran evento que tendrá como escenario dos emblemáticas ciudades del departamento.



En Cali. Pasarela de la Industria Licores del Valle tercer nivel de la terraza en el Centro Diseño y Construcción Ideo, ubicado en la carrera 1N #62 - 80 a partir de las 5 p.m., Final Aguja de Oro Vallecaucana, que reconoce el emprendimiento, estará Cannela, Incline entre otros, a las 7 p.m. en pasarela estará Nelvis Villegas, Héctor Quintero, Anni8e Holguín y Martha de Royet.



Y en la bodega 240 del segundo piso, de Ideo, estará a las 3 p.m., Foro Cinco, Zorro Gris entre otros.

Teatro: La caravana de los olvidados

Dentro del marco de la Puesta Escénica 2019, Teatro en la Esquina presenta la obra “La caravana de los olvidados”, con dirección y dramaturgia de Orlando Cajamarca Castro. Última función a las 7:30p.m. en la sede del Teatro Esquina Latina en Cali, ubicado en la calle 4 Oeste Nº 35-30. Boleteria e informes al PBX: 5542450 - 314 519 7549

Teatro Esquina Latina. Foto: Teatro Esquina Latina

“La caravana de los olvidados” es una puesta en escena compuesta por tres cuadros donde la música es preponderante y las acciones teatrales definen los personajes en su peregrinar. La música en vivo en estos tres cuadros teatrales recrea diversos aires de la música colombiana: la música llanera, el bullarengue, y la guasca entre otras con la interpretación vocal de canciones alusivas a los temas.

Domingo

Cali Mira Fest

En el parque de la guitarra, al lado del parque del ingenio, en el sur de la ciudad, está el festival de emprendimiento con más 250 expositores, así que este espacio cuenta con cinco zonas de experiencias entre ellas, zona PET-friendly, para los amantes del TÉ, Ponys para niños, zona Bar para adultos, Premium, Arte, además de Los 40 Principales, zona Fitnes y mucho más.

'Parkour pa' la gente'

'Parkour pa’ la gente. Foto: Plan Ciudad.

'Parkour pa’ la gente' nace el 27 de junio de 2010 con la idea de difundir el Parkour de manera gratuita. Su práctica permite el fortalecimiento del cuerpo y la mente disminuyendo así las posibilidades de lesiones físicas, desarrollando confianza, seguridad y una mejor ocupación del tiempo libre.



Los entrenamientos con sifakas son todos los domingos a las 3:00 PM, el lugar se alterna cada domingo en el parque de los estudiantes(Jovita), y el Muro de Parkour (se encuentra en la Unidad deportiva Alberto Galindo, a un lado del Coliseo del pueblo).



Recomendaciones: asistir con ropa cómoda, llevar hidratación y ser puntuales.