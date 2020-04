Por pandemia, en Manizales iniciarán entrega de ayuda a desempleados

De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en lo referente a estados laborales, el Beneficio de Protección al Cesante por la Emergencia de la covid-19 se aplicará en el departamento de Caldas.

La primera fase del proceso es la postulación que, en Caldas, se iniciará el próximo lunes y se extenderá mientras dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



Este subsidio incluye varios beneficios, entre los que está la entrega del monto equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor que se repartirá en tres entregas mensuales.



“También se pueden ver beneficiados con aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente.



Además, quien salga favorecido, podrá acceder a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable al Sistema de Subsidio Familiar”, explicó Ángela Consuelo Montes Aristizábal, jefe del Mecanismo de Protección al Cesante de Confa.



Para postularse a este subsidio, al que pueden aspirar los trabajadores dependientes o independientes, se deben cumplir los siguientes requisitos: Haber realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco años, que hayan tenido categoría de afiliación A y B y que no perciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.



Para el proceso de postulación, que se debe realizar en su totalidad de manera virtual en la página web confa.com, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., los aspirantes deben anexar varios documentos entre los que se encuentran la certificación sobre terminación del contrato de trabajo, en el caso de trabajadores dependientes; los independientes, bajo la gravedad de juramento, deben manifestar no contar con ingresos en ocasión de la emergencia. Además, deben tener su hoja de vida registrada en el Servicio Público de Empleo.



“El beneficio no aplica para trabajadores con suspensión de contrato o con licencias no remuneradas. Hay otros requisitos y condiciones que pueden consultarse a través de las redes sociales y la página web de Confa”, precisó Montes.



Cabe anotar que los cesantes deben postularse en la última Caja de Compensación Familiar donde realizaron los aportes.



Confa informó, además, que la aceptación o negación de la postulación la dará a conocer en los siguientes diez días hábiles a su recepción.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES