Un caso de maltrato a una mujer se registró en las últimas horas en el barrio Gaviotas de la ciudad de Villavicencio y quedó grabado en video, el cual se ha hecho viral en las redes sociales.

Al video reaccionó en las últimas horas el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien escribió en su cuenta en Twitter: "A este cobarde y poco hombre lo tenemos que poner a disposición de las autoridades. Le pido al comandante de la @PoliciaVillavo toda la diligencia y celeridad en este caso".

Se llama Edwin Alayon. Golpeó de manera brutal a esta mujer en un billar del barrio Gaviotas de Villavicencio. Al parecer discutían por la cuenta @PoliciaColombia pic.twitter.com/AelSMj7iuc — Steven Liévano (@StevenLievano) June 25, 2022

Este sábado, el gobernador dio más detalles sobre la investigación de este caso de maltrato y aseguró que desde este viernes las autoridades le están brindado atención, acompañamiento y asesoría psicológica y jurídica a Erika, la víctima de la agresión.



Además, este sábado el gobernador Zuluaga compartió en su cuenta en Twitter un video de un hombre que sería el presunto agresor.



"Gracias a los ciudadanos que nos han entregado información de este sujeto y a las autoridades que están en la tarea. A través de un medio de comunicación me llegó este video. Todas las mujeres deben saber que no están solas y que no vamos a permitir que ningún cobarde las maltrate", escribió.

Gracias a los ciudadanos que nos han entregado información de este sujeto y a las autoridades que están en la tarea. A través de un medio de comunicación me llegó este video.Todas las mujeres deben saber que no estan solas y que no vamos a permitir que ningun cobarde las maltrate pic.twitter.com/az0kzSnxKT — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) June 25, 2022

TENDENCIAS EL TIEMPO