Bomberos de Vista Hermosa piden equipos para apagar incendios

Un llamado de alerta hicieron los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vista Hermosa (Meta) a las autoridades para que aumenten su presupuesto anual, para poder atender las emergencias en su extenso municipio, un centenar de veredas, que en su gran mayoría hacen parte del parque natural de La Macarena.

La subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Vista Hermosa, Inés Murcia, aseguró que tienen unas buenas instalaciones por las gestiones que hicieron con el gobierno de Estados Unidos y una máquina de intervención rápida y dos motores eléctricos que se cargan a la espalda que son muy eficientes, pero les faltan equipos.



Tienen carro tanque viejito, pero necesitan uno más moderno y con mayor capacidad de carga de agua y elementos como bate fuegos para atender de manera más eficientes los incendios, especialmente en las zonas de difícil acceso y donde no pueden llegar con vehículos.



Este primero de enero tuvieron que atender un incendio forestal en la vereda Talanqueras y de no ser por el apoyo de personas de dos de las tres fincas que se quemaron, en una extensión de 200 hectáreas, no habrían podido sofocarlo.



Señaló que el año pasado tuvieron un presupuesto cercano a los 30 millones de pesos y para este año apenas sería de 20 millones de pesos porque el Concejo suspendió, para la presente vigencia, uno de los impuestos con los que se recaudaban recursos para el organismo de socorro.



Esos recursos no son suficientes para el mantenimiento de los carros y los pagos de servicios y combustible, pese a que de los 17 bomberos inscritos -hay activos entre diez once-, nunca les han pagado salario pues hacen sus labores únicamente como voluntarios.



El alcalde de Vista Hermosa, Marco Antonio Gordilla, expresó que por recomendación del asesor financiero, el Concejo suspendió el impuesto que se venía recaudando para ellos por industria y comercio y únicamente dejó el de sobretasa bomberil, porque legalmente no se podían causar dos contribuciones similares.



Gordillo aseguró que este año posiblemente van a ver nuevas obras y ejecuciones, además de vigencias futuras que van a permitir mejores recursos para girarles, además de la sobretasa bomberil y este puede ser un mejor año que el anterior.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1