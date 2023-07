Durante la noche de este lunes 24 de julio, otro violento caso de homicidio sacudió a Bogotá. En esta ocasión, delincuentes llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Granada de la localidad de Usme y atacaron con arma de fuego a un hombre de 44 años de edad.



El suceso se reportó sobre las 7:00 de la noche cuando el hombre llegaba a su casa con 14 millones de pesos en efectivo que había retirado hace unas horas en un banco ubicado al sur de Bogotá.

Al parecer, los delincuentes siguieron a la víctima hasta su lugar de residencia y lo intimidaron con un arma de fuego para que entregara el botín.



Desde una de las ventanas de la casa, su familia escuchó los gritos y bajaron de inmediato para ayudar al hombre, quien ya estaba tendido en el suelo debido a los golpes propinados por los fleteros.

La Policía llevó a la víctima a un centro médico, pero las heridas causaron su muerte. Foto: Imágenes de Citytv

“Cuando yo abrí la puerta la moto ya estaba tirada. Hubo forcejeo contra mi papá, dos tipos altos estaban ahí”, comentó la hija del hombre.



En un crudo relato, la mujer cuenta que lo primero que les pidió a los atracadores era que no le hicieran nada a su papá y que les tiró una matera por la cabeza.



Sin embargo, los delincuentes amenazaron al hombre con un arma de fuego y le propinaron dos disparos mortales.



“Yo no sabía qué hacer. Yo cogí una matera y se la tiré en la cara a un señor que tenía un casco, pero ya cuando vi que tenían dos pistolas les empecé a suplicar que no me le dispararan, que no me lo mataran, que me lo dejaran vivo”, agregó la joven.



Segundos después de los disparos fulminantes, los atracadores huyeron en dos motos de alto cilindraje y dejaron tendido el cuerpo del hombre sobre la acera. Una patrulla de policía llegó hasta el lugar de los hechos y trasladó al sujeto, quien perdió la vida en un centro asistencial.



“Yo les supliqué que no le hicieran nada, pero desafortunadamente falleció”, concluyó la mujer, quien le pidió a las autoridades celeridad en la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de dicho asesinato.



"De forma inmediata se da inicio a la investigación correspondiente con la recolección de los elementos materiales para dar con la pronta captura de estos delincuentes”, señaló el coronel Javier Gallego, comandante de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien también informó que se dará una recompensa de 20 millones de pesos por información relacionada al crimen.

Los otros cinco homicidios

El hombre que fue asesinado en las afueras de un gimnasio en el norte de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

En lo corrido de estos últimos siete días, este diario ha registrado por lo menos cinco homicidios en Bogotá y sus alrededores: la mayoría de ellos bajo la modalidad de sicariato.



La violenta semana comenzó el pasado lunes cuando un adulto mayor de 64 años fue asesinado en la localidad de Engativá a plena luz del día.



Una de las hipótesis señala que el hombre habría intentado resistirse a un hurto y que recibió un disparo por parte de los criminales.



Sin embargo dentro de la lista del crimen en Bogotá también se suma la muerte de dos extranjeros que fueron asesinados a las afueras de Corferias.



La Unidad Investigativa de este diario estableció que se trataba de un hombre de nacionalidad venezolana y otro de origen portugués, quienes acababan de salir de Agroexpo.



En el registro de las autoridades también se reseña la muerte de un ejecutivo a las afueras de un gimnasio de Bodytech en la calle 85 con carrera séptima y el sicariato de un comerciante vallecaucano que fue asesinado en el restaurante Balsámico, en Cota.



