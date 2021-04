El bebé y la mamá asesinados: el crimen que conmocionó a La Estrella

La primera palabra que pronunció Maximiliano fue ‘papá’. A sus quince meses de edad había aprendido a nombrar, aunque fuese entre balbuceos, a quienes llegaban a su encuentro para protegerlo. ‘Mamá’ le correspondía a Iris Carolina. ‘Tita’: así llamaba a Sandra, su abuela materna. Y aun cuando se desconoce la última vez que reclamó la atención del padre, Jhon Jairo Restrepo, al que nombró primero, fue él quien terminó con su vida y la de su madre.

El doble homicidio ocurrió en La Tablaza, un corregimiento de La Estrella, Antioquia, que limita con el municipio de Caldas, hacia el sur del departamento. Iris Carolina Ayola Hernández alcanzó la mayoría de edad el 2 de abril del 2021 y dos días después, tras recibir el impacto de un golpe con hacha en la cabeza, murió en el que era el hogar de esta familia.



Con su metro y medio de estatura y una mirada que se rasgaba todavía más con su sonrisa, la madre había encontrado en Maximiliano lo que podría ser una nueva oportunidad. Cada sábado asistía a un centro de validación para recibir las clases que la llevarían a convertirse en bachiller, a pesar de haber abandonado esta idea cuando recibió la noticia del embarazo. Incluso consideró ser enfermera o trabajar en atención prehospitalaria luego de terminar su educación básica.



Los planes de Iris Carolina parecían difusos, pero siempre se proyectaba con su hijo.



Al niño, que estuvo en su vientre y luego a su lado durante un año y poco más de tres meses, lo encontraron debajo de su cuerpo con las mismas señales de impacto con hacha que tenía ella.

La sonrisa y energía es lo que más recuerda Sandra, madre de Iris Carolina, de su nieto Maximiliano. Foto: Cortesía

Iris Carolina y Jhon Jairo se fueron a vivir juntos en marzo del 2020, pocos días después de anunciarse el confinamiento total por la llegada del covid-19 al país.



No era la primera vez. Lo intentaron antes, tras conocerse la noticia del embarazo, pero ella retornó a la casa donde vivía con su mamá, hermana y padrastro a los dos meses de gestación.



Allí mismo regresó unos días antes del asesinato, luego de haber terminado con Jhon Jairo.



Iris no daba explicaciones. Ni su madre ni sus amigas conocían con certeza lo que ocurría con aquel hombre que le llevaba catorce años y que, además, tiene una hija que es fruto de una relación previa con ella. Sin embargo, en lo poco que podían observar las personas más cercanas, se hacía evidente el dominio que él ejercía sobre su pareja, especialmente en el trato verbal.

Se conocieron porque la mamá de Iris trabajó en una fundición donde él también laboraba. Y a pesar de las negativas de los familiares de ambos, eligieron unirse.



La relación, que duró casi tres años, se había convertido en lo que parecía ser un capricho que solo ellos dos respaldaban porque sobre “ese señor”, como lo llamaban las amigas de Iris, nadie quería escuchar una palabra.



***

En la tarde del domingo 4 de abril, Iris Carolina se despidió de su madre para dirigirse al centro de Medellín. Allí se vería con su padre y celebrarían juntos el cumpleaños de ella. Aquel día, también, se llevó al niño para donde Jhon Jairo porque él lo cuidaría durante su ausencia.



Sandra Hernández, la madre, nunca tuvo certeza sobre aquella cita, pero esa fue la última vez que los vio.



La Tablaza es uno de los sectores con mayor problemática de orden público de La Estrella. Allí vive el porcentaje más alto de personas desplazadas por la violencia que habitan el municipio y han sido insuficientes los sistemas de acueducto y alcantarillado propios del sector.



Este corregimiento vio nacer a Maximiliano y lo vio partir, junto con su madre, cuando finalizaba la tarde de aquel domingo de Semana Santa. La música que reprodujo el asesino a un alto volumen fue la encargada de encubrir el sonido del ancho filo que terminó con sus vidas.

Iris Carolina Ayola alcanzó la mayoría de edad dos días antes del doble homicidio. Foto: Cortesía

Jhon Jairo grabó el suceso. Y usó la sangre como tinta para escribir sobre el cuerpo de Iris Carolina.



No tardó en huir. De la misma forma, el rumor del homicidio se esparció rápidamente en La Tablaza. Se pensó que llevaba al bebé con él, pues no se había intervenido la escena del crimen y solo se veía a la mujer asesinada. Esto propició no solo una búsqueda más insistente del homicida, sino la conmoción de un corregimiento que se resistía a comprender el doble crimen.

Con piedras y palos arremetieron contra la casa de los padres de Jhon Jairo, quienes vivían al lado del lugar de los hechos. Pensaban que ellos lo estaban escondiendo. Así mismo, una semana después y exaltados por la indignación de los asesinatos, incineraron aquella vivienda. La familia ya había abandonado el lugar y aún se investiga a quienes pudieron provocar el incendio.

Jhon Jairo Restrepo fue la persona que perpetuó el doble homicidio. Foto: Cortesía

El alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, rechazó los actos: “No entiendo qué logran aquellas personas intolerantes quemando la casa de esta familia que nada tiene que ver. Hoy tenemos una familia desplazada, sin hogar”. Además, afirmó que se inició un proceso de acompañamiento psicosocial con la familia de Iris Carolina y de su victimario.



Jhon Jairo Restrepo, de 32 años, justificó el asesinato con los celos, pues afirmó haber visto a la madre de su hijo, quien ya era su expareja, acompañada por alguien más.



Fue capturado, horas más tarde, en una zona boscosa de Caldas. Aún conservaba recientes lesiones que él mismo se produjo con arma blanca para atentar contra su vida y presentó el video que serviría como la prueba irrefutable. Los cargos: feminicidio agravado y homicidio agravado.



***

La foto de los 15 años de Iris Carolina reposa sobre una mesa cubierta con un mantel blanco. Frente a ella hay un velón y una copa con agua que simboliza la sed a saciar en su ser ya fallecido.



Delante de la mesa, sobre el suelo, se asoma un cuadro con la foto de Maximiliano: ese cuadro solía habitar la casa donde murió.



También hay dos ramos, uno en cada lado de la foto del niño, y un segundo velón en la mitad. Es el altar que cada noche construye Sandra para sus muertos a las afueras de su casa. Lo hace para realizar las novenas, un rito fúnebre de la tradición católica que se hace en honor a quienes mueren y como una forma de despedida.

Altar para despedir a Iris Carolina y a Maximiliano, su bebé de quince meses. Foto: Cortesía

“Eran solo risas”, cuenta Sandra sobre su hija y su nieto. “Y era muy escasita la vez en que tú la veías a ella haciendo mala cara o de mal genio”. Lo mismo pasaba con él. Al menor atisbo de fotografía —recuerda la abuela— miraba a la cámara y posaba sonriente.



Con el pasar de los meses, Maxi, como le decían, se convirtió en un niño enérgico que, sin mucho repertorio, se dedicaba a “alegar como un viejito” con su mamá y con quienes le prestaban atención.



Por su inexperiencia, Iris desconocía los excesos al cuidarlo. Si debía dejarlo solo un par de segundos, prefería pedirle a alguien que le hiciera compañía. Tenía los miedos de una mamá primeriza que busca, bajo cualquier pretexto, que su hijo no enfrente el más mínimo infortunio.



Su vida se transformó a los dieciséis años con la llegada de Maximiliano.



El niño nació el 22 de diciembre del 2019. En su corta historia había aprendido a correr en la cama, pero tenía más cuidado cuando quería caminar sobre el suelo. Si tenía un celular en sus pequeñas manos, se lo ponía en la oreja y decía ‘¿aló?’ o hacía videollamadas con la primera persona que se le atravesara en el chat. Físicamente, era la viva imagen de Iris Carolina.



Pero Jhon Jairo Restrepo terminó con sus vidas.



No conocieron al sobrino y primo que viene en camino. Tampoco pudieron conocer la nueva vida que les esperaba tras la ruptura con quien fue su homicida. No estarán más las burlas características de Iris Carolina frente a los temas más serios y los sonidos repetitivos de Maximiliano para llamar la atención.



Queda el esbozo de sus sonrisas, siempre vivas en el recuerdo de quienes los quisieron.



LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

​@luisamvalencia