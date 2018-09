Zoológico de Barranquilla lamenta muerte de su cebra

En agosto de 2007, gracias a un convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, el Zoológico de Barranquilla recibió una cebra proveniente del Zoológico Matecaña.



Desde entonces, el animal fue vinculado a los programas de salud y bienestar de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, entidad que administra este centro de conservación.



Luego de un procedimiento de medicina preventiva de rutina, realizado por nuestros profesionales de medicina veterinaria, se detectó que el animal, de 15 años de edad, presentaba una infección en la córnea izquierda.

Con el apoyo del doctor Oscar Albis, médico oftalmólogo y miembro del programa ‘Amigos Médicos del Zoo’, la cebra fue valorada y sometida a tratamiento médico.



Lastimosamente, el animal no evolucionó favorablemente, falleciendo hoy en la madrugada. Los resultados preliminares de la necropsia indican que tuvo una reacción inadecuada a la anestesia, diagnóstico que será confirmado con un análisis histopatológico externo.



Como es de público conocimiento, el Zoo no ha podido certificarse porque no cumple con los estándares mínimos de espacio, por eso la necesidad de su reubicación es cada día más imperiosa, no sólo para garantizar la sostenibilidad de su colección animal, sino también para mejorar la experiencia de sus visitantes y consolidar sus finanzas.



No obstante, actualmente, se adelanta un proceso de intercambio de animales ante el Grupo de Asesores en Équidos de la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios (AZA), a partir del cual esperamos conseguir una pareja de cebras.



Nuestro Zoológico agradece todas las muestras de cariño recibidas por los visitantes a lo largo de los once años que este ejemplar exótico habitó en el Zoo. Desde su llegada, fue uno de los animales favoritos y en el año 2014 fue unos de los candidatos a las ZooElecciones para alcalde, obteniendo el segundo lugar.