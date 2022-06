A través de un comunicado de prensa, el Zoológico de Barranquilla aseguró que el estado del que goza su elefante 'Tantor' no es el que se ha publicado en redes sociales.



"Desde hace 31 años y debido a que no es una especie propia de Colombia y por lo tanto no puede ser liberada en el país, el Zoológico ha realizado innumerables esfuerzos para que el elefante reciba todos los cuidados especializados necesarios para garantizar su salud y bienestar", dice la comunicación.



‘Tantor’ llegó en 1991 al Zoológico de Barranquilla, entregado por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Ambiente. Foto: Cortesía Zoológico de Barranquilla

Aseguran que esos cuidados incluye "el acompañamiento de un equipo de expertos en fauna silvestre, conformado por veterinarios, biólogos, zootecnistas y cuidadores".



La reserva recordó que "muestra de ello es que, en el 2012, ‘Tantor’ recibió atención odontológica de manera oportuna, por una afección en uno de sus colmillos, en un procedimiento sin precedentes en Latinoamérica, en el que participaron veterinarios y odontólogos de Estados Unidos".



Añadió que "de igual manera, en el 2017, presentó una fractura en el colmillo derecho, por la cual fue operado, intervención en la que participaron más de 30 personas, destinándose cerca de 370 millones de pesos, entre recursos propios y donaciones".



Destacan que la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, entidad que administra este centro de conservación y que cuenta con acreditación internacional de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, "destina recursos económicos, técnicos y humanos para la atención del elefante y de las de más de 130 especies que viven en el Zoo".



"En el bienestar de los 800 animales bajo su cuidado, invierte más de 1.500 millones anuales, incluyendo al elefante, para quien se destinan 100 millones de pesos al año, exclusivamente, en su alimentación", informó.



Asimismo, reiteró que "en una articulación entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, se ha venido realizando un trabajo conjunto para la reubicación del Zoológico, de tal forma que los animales tengan un mayor espacio".



Para ello, ya se cuenta con investigaciones de mercado, un concepto de diseño, un predio seleccionado y una firma internacional escogida para realizar el plan maestro arquitectónico, lo cual ratifica el compromiso de nuestra BiodiverCiudad con el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad.



Vale recordar, que en días pasados una usuaria en redes sociales, realizó la denuncia sobre el supuesto mal estado en el que se encontraba no solo el animal, sino también el espacio en el que habita.

