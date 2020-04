Yuberjen Martínez, el diario de un campeón en tiempos de cuarentena

Encerrado estoy feliz, aunque el espacio del apartaestudio en Bogotá, ubicado cerca del Jardín Botánico, sea pequeño. Más cómodo estaría en Chirigodó (Antioquia), al lado de mis padres, cuidándolos y dándome 'lujos' que uno tiene en casa, donde quise viajar, pero no pude: el aeropuerto y las carreteras estaban cerrados.



Les echo el cuento bien: hasta última hora, antes del aislamiento, había Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Para llegar allá, había clasificatorio, entonces había que prepararse. Estaba entrenando con todos los muchachos en el gimnasio de El Salitre, ilusionados con llegar a los Juegos y repetir ganando una medalla, como lo logré, con la de plata, en Río de Janeiro 2016. Por eso no viajé antes a casa.

Pero aquí entre cuatro paredes estoy feliz, con mi pareja, Ubides, y con nuestro pequeño hijo de un año y 5 meses, Yuberjen. Solo he salido dos o tres veces, a una tienda, para hacer pequeñas compras, a dos casas del apartaestudio. Esto es diferente a las concentraciones, donde uno tiene libre el domingo y aprovecha para ir a cine y divertirse. Pero estoy feliz.



Comparto todo el tiempo con mi mujer y mi hijo, que uno no lo hace siempre. Y eso lo hace a uno feliz. Hasta el entrenamiento. Vía Zoom entreno con el resto de la selección, en dos horarios: de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. En la mañana es fuerza, por la tarde es más boxeo. Hasta en eso comparto con mi hijo: todo lo que hago, lo hace, o lo quiero hacer. Se atraviesa por todos lados (risas).



Veo mucho boxeo por televisión, a los boxeadores que me gustan: (Sugar Ray) Leonard, (Manny) Pacquiao y 'El chacal' (el cubano Guillermo Ringodeaux)... También escucho mucha música cristiana y reguetón, esta que también le gusta a mi hijo.



A mi esposa le ayudo a preparar las comidas, especialmente desayunos y almuerzo. Hace unos días preparé un salmón en crema leche. ¡Me quedó tan rico! Yo, que preparo bocachico en casa de mis padres, ¡no sabía que cocinara tan bien!



Con mi hijo y con ella me juego casi todo el día. A mi hijo lo canso, aunque a veces él también a mí. Yo soy un 'cansón' para molestar. Mi mujer aprendió de mi mamá. Ambas ya me echan de la casa y me dicen: "¡vete para tu concentración!" (risas). Seguro: soy muy 'cansón', pero es parte de poder pasarla bien.



Yo invito a quedarse en casa, lavarse las manos con frecuencia, y compartir. Como dice la Biblia: "aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos".



YUBERJEN MARTÍNEZ

Para EL TIEMPO





