Una joven barranquillera se tatuó el rostro del influencer Yeferson Cossio y luego mostró el resultado a través de las redes sociales, sin imaginarse que le iban a llover críticas.



(Lea también: El perro que detectó 7.000 dosis de marihuana en empresa de Barranquilla)



La representación quedó para la posteridad en el lado superior izquierdo de la espalda de Kari Palmera, como se hace llamar la mujer en estos medios digitales.

Que por qué me hice el rostro de Yeferson Cossio… ¡Simplemente lo admiro en su totalidad! Más que un tatoo, es gratitud FACEBOOK

TWITTER

Fue ahí donde la admiradora de Cossio hizo pública la idea, compartiendo tres fotografías desde diferentes ángulos, en los que se pueden observar la cara sombreada del influencer y otros detalles a color en la parte inferior.



“Que por qué me hice el rostro de Yeferson Cossio… ¡Simplemente lo admiro en su totalidad! Más que un tatoo, es gratitud. Todo lo que hace por las demás personas, perros, gatos, me encanta”, explicó Palmera, y agregó que le llama la atención cómo esta persona logró salir adelante y destacó su humildad, no sin antes reconocer que estos mismos halagos se los envío por interno, vía mensaje directo.



“Uff ¡No hay teclado, ni palabras, ni diccionario para describir la magnitud de ser humano tan noble que es! Cómo se lo escribí por DM, tienes el cielo ganado. Sin más preámbulo, sí a todo y a seguir su legado. Muchas gracias por existir”, dijo la mujer.

Las reacciones al tatuaje de Palmera

Sin embargo, la publicación de la joven admiradora generó centenares de comentarios. La mayoría, en contra del resultado y de su decisión, y otros en tono de burla.



“Hay apoyo, falta talento”, “Ñios mío, señor salvameee”, “No se hubiera hecho nada”, “Vayan a un sitio bueno, no se tiren la piel” y “Lo que hace la gente por unos seguidores”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.



Ante estos apuntes, Palmera indicó que solo “estaba hinchado”, por lo reciente de la creación. Además, presentó al autor del tatuaje.

(Le puede interesar: Los sectores que no contarán hoy con el servicio de agua en Barranquilla)

La respuesta de Yeferson Cossio

En medio de los comentarios, no faltó el del influenciador que inspiró a la barranquillera. Cossio, que recientemente renunció a la nacionalidad colombiana, expresó: “Qué palabras tan hermosas. Gracias, gracias, gracias”. Y sobre el tatuaje, Cossio respondió: “Lo que cuenta es la intención”.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Capturas por crímenes de niño ambientalista y comunero indígena

- Quién es la concejal de Cartagena que fue aliada de 'La Gata'

- Las cinco ciudades con más muertos en accidentes de tránsito en el 2021