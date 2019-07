Ya querían hacer política con la Patrulla Animal de Barranquilla

A través de un comunicado público, la alcaldía de Barranquilla le aclaró a los barranquilleros que los servicios que ofrece la Patrulla Animal hacen parte de la oferta institucional de la Administración Distrital.



"Por tanto no puede ser empleada por candidatos a corporación pública JAL, Concejo, Asamblea, Alcaldía o Gobernación", subraya la comunicación.

La reacción de la administración al parecer obedece a las quejas de algunos barranquilleros que vieron como candidatos estaban prometiendo llevar los servicios de esta patrulla a los barrios.

La Patrulla Animal realiza a diario esterilizaciones a gatos y perros en los distintos barrios de la ciudad a través de jornadas programadas. "De igual manera, atiende casos de urgencia de animalitos callejeros o domésticos. Todos los servicios son gratuitos", explica en el comunicado en Distrito.



En la comunicación se hace énfasis en que la Patrulla no puede ser empleada para fines electorales o publicitarios, por lo que se hace un llamado a la comunidad para que utilice los canales oficiales de comunicación de la Patrulla Animal para solicitar los servicios y no use intermediarios.

Los teléfonos habilitados son 314 284 6916 para esterilizaciones y la línea 318 372 7170 para emergencias.



"Si un candidato asiste a una actividad desarrollada por la Patrulla Animal, el equipo de veterinarios deberá dar por terminada la jornada y abandonar el lugar. Además, dejará evidencias de lo ocurrido a través de videos", puntualiza el comunidado.