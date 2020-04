Y así nació ‘Bipolar’, el nuevo éxito musical de Dylan Fuentes

Haciendo música con sus percepciones de la realidad, Dylan Fuentes sigue escalando en sus intenciones artísticas y no siente lejano ningún sueño, todo amparado en el éxito que no deja de cosechar.



‘Bipolar’, su reciente sencillo, lanzado hace siete días bajo el singular modo de confinamiento, sobrepasó rápidamente el millón y medio de reproducciones en Youtube. La interacción en las redes sociales parece interminable, y el respaldo de Tainy, connotado productor del género urbano en Colombia, aumentan la emoción del vocalista barranquillero.

“Las relaciones sentimentales que se tornan nocivas y llegan a un punto en el que son tóxicas para cualquier persona, son una realidad constante y tal vez no sean parte de mi historia, pero todos hemos tenido un amigo o amiga que padece. Resulta fácil que la gente se identifique”, comentó el joven de 23 años, quien también ha incursionado en la actuación.



Por estos días vive el encierro como una etapa aliada a la creatividad en su natal Barranquilla. Una vez supo que se anunciaría un largo periodo de confinamiento decidió aprovechar el tiempo "para estar en familia".



"He encontrado espacios para compartir mucho en casa. Hace bastante tiempo no permanecía tanto aquí. Tocando guitarra y piano paso mucho tiempo, con lo cual me voy enfocando para nuevas metas. Ahora me acabo de comprar un violín y seguiré experimentando", comentó.

Sin que los aciertos le quiten el equilibrio y el enfoque, Dylan Fuentes sigue hablando con la naturalidad del chico que irrumpió en las pantallas por medio de 'reality' Factor XS, quien posteriormente se abrió paso con 'Sin compromiso', tema de J Balvin.



“El mundo tiene mucho talento, pero muy pocos artistas. Y menos artistas que pueden ser creativos tanto en la música como en la televisión. Dylan es uno de esos pocos, soy muy fan y supe desde el momento en que lo conocí que teníamos que firmarlo”, afirmó Lex Borrero, presidente de NEON16, empresa que recientemente firmó a Dylan, cubriéndolo así como uno de sus prodigios.

'Bipolar', que ya es popular en plataformas y compartida por miles, surgió en un espacio de cinco días en estudio de grabación.

WILHEM GARAVITO

Para EL TIEMPO Barranquilla