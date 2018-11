'Villa Robledo', una invasión que llegó para quedarse

Vanexa Romero/EL TIEMPO

Gladys María Duque, de 51 años, no tiene casa a pesar de contar con los requisitos para acceder a una en el 2014 por medio de un programa del Gobierno Nacional. La mujer tuvo que vivir arrendada hasta que la sacaron por no pagar donde se encontraba. No tiene trabajo y es responsable de un hijo con retraso mental. Ella es una de las pioneras en 'Villa Robledo', una nueva invasión en el barrio 7 de Abril, suroccidente de Barranquilla.