El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo en Barranquilla, que, aunque demoler el viejo puente Pumarejo le cueste un 'platal' a la nación, no descarta esta opción.



"Es un tema para analizar. Le he pedido a la Cámara de Comercio y al gremio empresarial que estudiemos a ver qué vamos a hacer. Demoler ese puente nos cuesta más de 110 mil millones de pesos, una inversión muy alta en un momento en el que los recursos del presupuesto es insuficiente", aseguró Reyes.



El jefe de la cartera aseveró que "pensaremos qué es lo mejor, qué es lo que menos nos costaría, pero lo vamos a hacer con seriedad y rigor".



Y no descartó que fuera demolido. "Yo no diría que se descarta la opción, sino que lo vamos a analizarlo por la cantidad de recursos que eso requiere. —Por ejemplo—, 20 mil millones en dos meses o tres meses de dragado. Con 120 mil (millones) tenemos el dragado de casi un año para toda esta zona de Barranquilla", concluyó.



