En video quedó registrado el atraco a miscelánea en Barranquilla

Un nuevo caso de delincuencia común se presentó en el barrio Las Delicias, de la ciudad de Barranquilla, cuando un hombre ingresó en una papelería del sector, proliferando amenazas de muerte contra los empleados y clientes que estaban en el comercio.



El asaltante entró armado.



El hecho quedó registrado en la cámara de video del establecimiento. Ahí se ve cómo un hombre ingresa simulando ser un cliente más. Cuando ve que no corre peligro alguno, muestra la culata de su arma de fuego y empieza a increpar a los presentes pidiéndoles sus teléfonos u objetos de valor.



No contento con eso, el delincuente arremete contra un menor de edad y una mujer adulta.



“ Madre no corra porque la mato”, dijo el hampón cuando vió que la señora se dirigía a la salida.



“Como griten mato al niño, ustedes saben”, se alcanza a escuchar mientras saca el dinero de la caja registradora.



Al final el hombre sale de la papelería como si nada hubiera pasado, aunque seguía amenazando a los presentes con no hacer ruido alguno o, de lo contrario, accionaría su pistola.



Las autoridades, por el momento, avanzan en la investigación y la individualización del sujeto involucrado. Se apoyan, por supuesto, en el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento.



´Colabore madre y no corra, que no te quiero matar", advertencia de ladrón en robo a miscelánea en @alcaldiabquilla @PoliciaBquilla @jaimepumarejo pic.twitter.com/g2vDvWsU3Q — HT24 (@HT24___) September 8, 2021

Según cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, el aumento de la criminalidad en la ciudad de Barraquilla va en aumento.



Solo en el primer trimestre del año en curso, se presentó un aumento en hurtos y homicidios de un 45.5 por ciento en comparación con las cifras del año anterior.

