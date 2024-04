Video | La historia del negocio acusado de humillar a empleada: puesto fue vandalizado

En las últimas horas, se hizo viral un caso de intolerancia que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en el barrio Los Nogales, norte de Barranquilla.

Al parecer, la familia propietaria de un puesto de comidas rápidas tenía una deuda con una joven empleada y, pese a la insistencia por el dinero gracias sus servicios prestados, no habría recibido la suma correspondiente.

Al no tener una respuesta positiva de sus jefes sobre el saldo pendiente, unos seres queridos de la trabajadora fueron con ella a cobrar hasta el local, ubicado en inmediaciones del mirador de Los Nogales.

Según se logra observar en la grabación que fue difundida en las redes sociales, los dueños del negocio recibieron con insultos e incluso empujones a los ciudadanos. Además, hubo humillación.

“¡Arrastrada, arrastrada!”, le gritó una de las presentes a una mujer, mientras que otra joven la encaró a tal punto de empujar a la señora.

Como reacción a ese gesto, la madre de la trabajadora habría roto los billetes.

#BQUILLA. Dueñas de un pequeño negocio de comidas rápidas maltrataron y humillaron a una de sus empleadas que al parecer reclamaba el pago por haber prestado sus servicios en dicho local. pic.twitter.com/QR0oI8ulgH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 9, 2024

“Mira, rompiste la plata”, le dijo un hombre, mientras le señalaba al suelo. Como respuesta, la ciudadana respondió: “¡De malas, de malas, porque no los necesita!”.

Por eso es que tú estás allá y yo acá, por eso, porque son unas arrastradas

Posteriormente, la propietaria del negocio agregó: “Por eso es que tú estás allá y yo acá, por eso, porque son unas arrastradas”.

La joven que trabajó durante unos días en ese puesto de comidas rápidas señaló que cada vez que iba a cobrar “se escondían”.

En eso, el hombre se devuelve y le muestra la cartera a la familia con algunos billetes en su interior: “Mira, mira esa arepa de huevo”.

Mientras los cuatro integrantes de la familia (padres e hijos) regresaban al negocio, el grupo de agredidos cuestionaba la actitud de ellos. “Qué engañados están de la vida, engreídos son”.

La versión de la propietaria

Este martes 9 de abril, la joven de la familia señalada dio su versión de los hechos ocurridos, explicó que la joven llegó recomendada por un trabajador, pero que luego duró una semana desaparecida, según contó.

Mostró pantallazos de sus conversaciones en un chat de whatsapp, señaló que la trabajadora, encargada de la caja, “me dejó el negocio tirado y se desapareció”.

“Tengo toda la evidencia de esto y que no se le dio ningún maltrato a la chica. Yo le dije que me esperara, vengo saliendo de una enfermedad, estuve de viaje y contraje una bacteria en el estómago y una gastroenteritis”, relató.

A propósito del video viral en el sector del Mirador de Nogales pic.twitter.com/Um9YgMD5vu — Luchovoltio (@luchovoltios) April 9, 2024

El lunes 8 de abril, agregó, la llamó la madre de la trabajadora a avisarle que iba a pasar por el dinero a su casa y ella aseguró que respondió positivamente a dicho aviso.

“Me marca alrededor de las 3 de la tarde y me dice que su hija va a venir. Le dije a la señora que viniera que yo salía a las 8 de la noche de la universidad. Cuando vengo de camino a la casa, la señora vuelve y me llama y me dice que su hija estaba esperando, ni siquiera era la hora. Le dije que me esperara un momento, los tiempos no me habían dado. La señora empezó a decirme un poco de obscenidades. Cuando voy caminando a mi casa, escucho unos gritos, a decirnos que éramos unos malapaga”, añadió la joven.

Aseguró que a la ciudadana le entregaron el dinero y rompió los billetes. Por lo anterior, reconoció que colapsó y es cuando ella reacciona empujando a la señora.

“A la chica se le pagó y quiero recalcar eso, porque me están atacando, me dicen que le robé, que no le he pagado. Grabaron lo que quisieron, no grabaron cuando rompió los billetes. Nunca hemos quedado mal, jamás se le atrasó un pago”, enfatizó.

El negocio fue vandalizado

#KARMA. Anoche (9ABR), grupo de jóvenes indignados vandalizaron el establecimiento comercial de la mujer que humilló a una joven empleada en el Mirador de los Nogales, B/quilla. https://t.co/6vTLz7pTt6 pic.twitter.com/NeQZCn5jMV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 10, 2024

Debido al alcance que tuvo el enfrentamiento en las redes sociales, algunos motorizados arribaron en la noche de este martes 9 de abril al mirador de Los Nogales y vandalizaron el puesto.

Tras conocerse la historia, gran parte de los internautas se solidarizaron con la trabajadora y rechazaron la actitud de los propietarios del negocio. Mientras que otros hicieron un llamado a resolver las diferencias con tolerancia y diálogo.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

Más noticias: