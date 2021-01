‘Mantenido’: el vendedor ambulante que causa sensación en Barranquilla

En épocas (normales) de precarnaval y Carnaval, cada año salen a relucir en Barranquilla personajes sacados de los barrios que se hacen virales por representar las costumbres caribeñas y, al parecer, el ‘Enhuesao’ o el ‘Mantenido’, como lo llaman, sería el de 2021.

Su nombre de pila es Jhon Rodríguez, un vendedor ambulante que se hizo viral por un video que fue difundido en las redes sociales, en el que aparece desesperado por vender yuca y plátano en una carretilla, pero los vecinos le “maman gallo” en un ambiente de camaradería, propio de la Costa.



“Dame dos kilos de mora ahí” – le dice un supuesto cliente --.



“Estoy enhuesao (caído con la venta” con este poco de yuca y voy a traer mora, idioto” – responde el vendedor--.

Atrás de él, una vecina le pregunta: “¿Manzana no tiene?”. Y él le contesta: “¡No hay manzana, amiga! Hay es guineo verde ¿No estás viendo?”, mientras que la vecina se echa a reír. –“Estoy enhuesao con este poco de guineo verde y voy a traer manzana… Mantenida, boca e’ fab--”, añadió.



De pronto, otro habitante del barrio exclama: “¡Cachón!”, refiriéndose a una presunta infidelidad de la cual sería víctima el vendedor ambulante. “El cachón soy yo, mi vale. Yo soy feliz. El cacho no mata, lo que mata es el bembeo: ‘ahí va, ahí viene’”, volvió a responder.

Sus frases ahora son estampadas en camisetas carnavaleras. Foto: Archivo Particular

Luego, otro ciudadano le lanza otro comentario: “Le pega la mujer”. A lo que Rodríguez ataca con jocosidad: “Si mi mujer me pega es por mi bien, boca e’ fab. Esa es la que yo quiero y no la voy a dejar. Si mi mujer me pega es para corregirme, no sea sapo”.



La camaradería continuó y finalmente pide desesperadamente a los vecinos que le colaboren, que “está enhuesado”, ya que a partir de la venta ambulante se rebusca los ingresos para llevarle recursos a su familia.

Las reacciones en las redes

El hecho, descrito como muy caribeño y propio del barranquillero echado para adelante, ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y, a la vez, mensajes de solidaridad, en el que invitan a la ciudadanía a comprarle los productos.



Además, sus frases ahora se están estampando en las vestimentas carnavaleras, cuyas fiestas, si bien no se van a realizar este año con los desfiles masivos por el covid-19, van en las venas de los barranquilleros.

Asimismo, el ‘Mantenido’ o el ‘Enhuesao’ se ha convertido en todo un fenómeno, por el cual lo buscan en las calles de los barrios para tomarse una foto con el personaje o grabar más videos jugándole chistes a los que él sigue respondiendo.

