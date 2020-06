El 'saludo' del Checo Acosta sin distanciamiento y sin tapabocas

Diversas reacciones han generado en las redes sociales un video en el que se ve al ‘Checo’ Acosta, artista soledeño, participando en una reunión de cumpleaños que se llevó a cabo en el norte de Barranquilla, donde se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio.

En la grabación, difundida este miércoles en las redes sociales, se ve, entre las decenas de personas, al cantante interactuando sin tapabocas y omitiendo el distanciamiento con varios allegados que tampoco usan los elementos de protección.

El video fue hecho públicamente unas horas después de que el mismo Acosta hiciera un llamado a la ciudadanía y a sus seguidores a “tener disciplina” y a “tener educación” durante la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria en el país.



“Esto no parará hasta que irresponsables como ustedes no paren”, “No solo es decir, sino aplicar” y “la covimanía” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Ante las diversas reacciones, ‘Checo’ Acosta publicó otro video en el que brinda explicaciones de lo sucedido.

El @checoacosta aclara lo que pasó con un video donde él aparece en una casa a donde llegó para saludar y asegura que no hizo ninguna fiesta. pic.twitter.com/64R0zLooxV — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) June 18, 2020

“Ese día era mi ‘pico y cédula’, grabé la voz de una canción que estoy preparando. Al frente del estudio vive la familia Stevenson, me llaman, subí, saludé, compartí un rato. Miren que no hay recocha, no hay música. Los acompañé un rato y me fui”, aclaró.

