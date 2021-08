'Vida de colores', la serie de Telecaribe que compite en festival francés

Contar que una serie rodada en Valledupar y estrenada en Telecaribe, que fue producida, escrita y dirigida por un joven barranquillero, se encuentra seleccionada en el Festival Internacional Séries Mania, que se realiza en Hauts-de-France (norte de Francia), resulta tan real como mágico. Así puede definirse el nuevo logro de David David, artífice de ‘Vida de colores’.

En el mencionado certamen suelen estar seleccionadas producciones de Netflix, HBO y otros gigantes de la industria audiovisual.



El encuentro audiovisual en distintas temporadas ha acogido producciones como ‘Game of Thrones’, ‘Poco ortodoxa’, y ‘La casa de papel’.



Esta vez, para su quinta edición, le dio cabida a dos series latinoamericanas ‘Cross’ (Argentina) y la colombiana ‘Vida de colores’, que será estrenada el día 27 de agosto (el certamen es del 26 de este mes hasta el 2 de septiembre).



“Desde el comienzo de Series Manía, hemos cumplido con nuestra misión ‘Donde comienzan las series’. Hemos encontrado el mejor talento emergente en Europa y en todo el mundo, y hemos ayudado a crear series que están en los titulares de hoy”, comentó Laurence Herszberg, directora general.

El director y la serie

Esta vez, el realizador barranquillero que ya ha impresionado en El Cairo, Los Ángeles, Chicago y más escenarios (31 festivales) con su ópera prima ‘La Frontera’, impacta con un relato sensible y auténtico.



“Como todos los proyectos que he tenido la oportunidad de poner en marcha, este me ayudó a reconciliarme con las circunstancias que estaba viviendo en el momento que empecé a pensar la historia”, comentó David, quien al inicio de la pandemia del covid-19, se vio obligado a replantear una secuencia de proyectos.



“Al ver que dentro de estas circunstancias difíciles había quienes tenían que padecer aún más injusticias en una escala social que siempre ha presentado altos y bajos pero que definitivamente tiene personas que necesitan ser escuchadas, quise contar una historia que explorara las circunstancias de las minorías de género”, añadió David, quien ha estudiado cine en Colombia y España.



‘Vida de colores’ surgió como una miniserie ganadora de la convocatoria pública ‘El Caribe se narra contigo’, que se estrenó el pasado junio.



El resultado es hoy una serie de cinco capítulos, en los cuales ‘Yerit’ (Camilo Ochoa), un joven estudiante de bellas artes, le pone cuerpo y alma a una serie de dificultades, teniendo como figura materna a Alma, una mujer trans con la que comparte casa, padeciendo señalamientos del entorno.

La serie se rodó en tiempo récord y con gran compenetración del equipo. Foto: Prensa Garabato Films

Un lenguaje que sujeta la atención del espectador con la tonalidad diáfana de sus personajes, quienes deambulan entre luces y sombras librando una lucha constante por la plenitud, hace que cada capítulo atrape.



“Es un joven (‘Yerit’) estudiante de bellas artes que se identifica como no binario y teniendo como herramienta su formación en el ámbito artístico crea un código de resistencia para muchas situaciones. Vive junto a Alma, una mujer trans que se ha convertido en su figura materna. Ambos resisten los ataques de un segmento de la sociedad manejando el afecto como escudo”, explicó Ochoa, quien comenzó a ser considerado como revelación en la pantalla.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

