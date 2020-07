La campaña de una víctima para evitar la libertad de alias Satánico

Las redes sociales son la herramienta que Gisella Durán utiliza para contar la trágica historia que ronda el asesinato de Brenda Pájaro Bruno, su madre, por parte del supuesto asesino Tomás Maldonado, alías el Satánico, quien estuvo a punto de recobrar su libertad la semana pasada por vencimiento de términos del proceso judicial que se le sigue por este caso, desde hace más de un año.



“Ponemos información sobre este hombre y lo que le ocurrió a mi madre”, dijo Durán, quien reclama justicia. Pájaro Bruno era ama de casa, de 44 años, que fue reportada como desaparecida el 25 de julio de 2018.



Por este crimen, que generó conmoción en Barranquilla y el país, se sindica a Maldonado, quien era el encargado de transportarla y la recogió el día de su desaparición.



El hombre fue capturado en febrero de 2019, luego deque la Policía revisara unas 200 horas de videos y encontraran una escena en la que se ve a Pájaro con el supuesto verdugo a bordo de un carro en la zona del barrio Miramar, donde la mujer fue encontrada sin vida un mes después de su desaparición.



“Empezamos a publicar información de lo que le hizo a mi madre para que la gente se concientice”, cuenta Durán, quien asegura sentir el apoyo de personas en todo el país y en Barranquilla. “Hay muchas personas a nivel nacional y local que están conmigo”.



Diariamente, a través de los portales de Facebook, Instagram y Twitter, Durán, en compañía de amigas y primas, se encargan de difundir mensajes en los que muestran fotos de Brenda Pájaro con frases alusivas a la desaparición forzada e información relacionada con alias el Satánico.



Además, ha ofrecido charlas sobre el caso y la lucha que libra para que la muerte de su madre no quede en la impunidad. “He realizado conversatorios con grupos de mujeres, en donde además de contar la historia de mi madre, hablamos sobre la violencia a la mujer y el feminicidio”, cuenta.

Seguirá tras las rejas

Maldonado en estos momentos se encuentra preso en la cárcel Modelo de Barranquilla, afrontando un proceso por el supuesto delito de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Tomás Maldonado, el 'Satánico', es acusado del homicidio de Brenda Pájaro. Foto: Cortesía

Pero, además, la Fiscalía también lo investiga por la desaparición y tortura de por lo menos cuatro personas, en hechos ocurridos hace varios años en Barranquilla, y que fueron removidos por el caso de Brenda Pájaro, ya que, según los investigadores, presentaba el mismo patrón: amputación de dedos y marcas de tortura en la espalda de las víctimas.



El hombre estuvo a punto de quedar en libertad la semana pasada, luego de que un juez lo ordenara por vencimiento de términos. Pero justo el día en que se disponía a salir de la cárcel, la Fiscalía le notificó una nueva orden de captura, esta vez por la desaparición de Yadira Martínez, de 54 años, de quien no se supo más en el 2002 y sus familiares acusan a Maldonado, quien mantenía una relación con ella y al parecer la sedujo para luego 'borrarla del mapa'.



“Frente al proceso de Brenda lo que solicitaron fue un levantamiento de medida, que es un trámite diferente al del vencimiento de términos”, aclaró Deivis Flores, el abogado que representa a la familia de Pájaro en este caso.

Esperan justicia

Gisella Durán, quien es la mayor de las cuatro hijas que dejó Brenda Pájaro, asegura que el proceso de su madre avanza muy lento, pese a que las pruebas, según ella, implican a Tomás Maldonado como el autor material del crimen.

Gisella Durán mantiene información en las redes sociales sobre el proceso que se sigue sobre la muerte de su madre. Foto: Archivo particular

“Hay pruebas que lo muestran, con los videos no hay duda de que sea él”, subraya la joven, quien insiste en que la defensa del acusado se ha dedicado a dilatar el caso, justamente para buscar el vencimiento de términos del proceso. “Para tanta prueba que ha habido, todo va muy lento”.



Este viernes 31 de julio, a las 2 p. m., continuará la audiencia de juicio. “Ahí la Fiscalía seguirá con el interrogatorio al funcionario de policía judicial que recolectó los videos, donde se ve presuntamente a Maldonado en la camioneta junto con Brenda”, contó Flores.



Mientras tanto, Durán sigue confiando en que se haga justicia. “Este no puede ser un caso más de impunidad en Colombia. Seguiremos peleando en las redes sociales, pero este hombre no va a salir por ahora de la cárcel”, enfatiza la joven.

