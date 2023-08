A pesar que la Superintendencia de Puertos y Transporte de Bogotá ofició a las alcaldías de los municipios de Pueblo Viejo y Sitionuevo para que tomara medidas con respecto a las ocupaciones irregulares que se registran a los costados de la vía Barranquilla - Santa Marta, el problema persiste de manera descontrolada.



La concesión Ruta del Sol II, que opera esta carretera nacional, aseguró que las poblaciones de los corregimientos de Palermo, en Sitionuevo, y Tasajera, en Pueblo Viejo, invaden cada vez en mayores cantidades las franjas de retiro de la vía.

Esta situación pone en peligro la seguridad vial al exponer a conductores y a los propios invasores a riesgos innecesarios.



Jorge Martínez, Jefe de Servicios Generales de la concesión, recordó que de acuerdo a Ley 1228 de 2008, existe una franja de 30 metros de derecho de vía, con 15 metros a cada lado del eje central, que no puede ser ocupada por ninguna construcción o edificación.



Martínez explicó que esta franja de retiro cumple un propósito crucial en casos de emergencias y fallas mecánicas, permitiendo un espacio seguro para los vehículos. Sin embargo, la situación se agrava en el municipio de Pueblo Viejo, donde múltiples zonas enfrentan una invasión constante de estas franjas de seguridad.



“Aunque el concesionario aborda a los infractores, muchos se muestran reacios a retirarse e incluso toman una actitud agresiva e intimidante con los trabajadores de la Ruta del Sol”, señala Jorge Martínez.

Se están adueñando del espacio de carretera

El representante de Ruta del Sol II reiteró que la invasión de la franja de retiro y los terrenos aledaños no solo preocupa por su ilegalidad, sino también por los riesgos potenciales.



En ese sentido, subraya la posibilidad de accidentes graves si un vehículo sufre una falla mecánica y no tiene espacio para maniobrar, lo que podría resultar en tragedias viales y perjuicios para los ocupantes de estas invasiones.



Martínez expresó que desde la Ruta del Sol e incluso la Superintendencia de Puertos y Transporte de Bogotá ha enviado oficios a las alcaldías para que tomen medidas correctivas.



“Lamentablemente, hasta el momento no hay una respuesta contundente de las autoridades municipales y el problema se agrava”, indicó Martínez.



Un obstáculo para construir doble calzada

La Ruta del Sol II, además, advirtió sobre las consecuencias que podrían tener estas invasiones en caso de ampliación de la vía a doble calzada, ya que las construcciones ilegales se convertirán en un obstáculo, debido a que sus ocupantes no serían reconocidos ni compensadas por el Estado.



“Aunque no se tiene una cifra exacta de invasores, se estima que entre Pueblo Viejo y Palermo podrían haber alrededor de 500 a 600 áreas de construcciones ilegales. Las construcciones varían en materiales y van desde estructuras sólidas hasta ventas ambulantes con techos provisionales”, detalló el jefe de servicios generales.



La situación no es nueva, ya que desde el 1º de enero de 2013 se ha observado la invasión de estas franjas de retiro, no obstante, el número de personas que construyen casas y negocios cada semana se incrementa sin que ninguna autoridad lo impida.

