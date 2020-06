Verifican permisos de circulación en el transporte público

La Alcaldía Distrital y el Área Metropolitana de Barranquilla implementan acciones de inspección y vigilancia en el transporte público, para verificar que los usuarios tengan los permisos de circulación requeridos y cumplan con los protocolos de bioseguridad.

Los controles de verificación son coordinados por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Policía de Tránsito y Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).



Las autoridades comprueban que las personas que se desplazan en el servicio de transporte, cuenten con los permisos de movilización autorizados a través de la plataforma Truora.



Durante los controles realizados en importantes vías de la ciudad, se encontraron ciudadanos circulando sin autorización o sin estar registrados en el sistema, así lo señaló el teniente John Mirque.



Además, agregó “dentro de los controles integrales hemos encontrado que en todos los buses de transporte público colectivo el 60% de los usuarios están transitando sin ninguna autorización y no inscritos en el aplicativo Truora. Los invitamos a que cada uno se inscriba, a que nos ayude a contener el COVID-19, sino se va a someter a que lo bajemos del bus y le ordenemos un comparendo”, aseveró.



Por otro lado, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, manifestó que “recordemos que no podemos ingresar a la ciudad si no nos encontramos inscritos en Truora, sistema que habilita a las personas para estar dentro de las excepciones del decreto o para trabajar. Es deber cuidarnos entre todos. No insistamos en seguir incumpliendo las medidas decretadas”, recordó el funcionario.

De igual manera, el director del área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, aseguró que también se está verificando el cumplimento de las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el aforo de los usuarios en el transporte público de la ciudad.



Los operativos continuarán realizándose como medida de mitigación en distintas vías de la ciudad, como la avenida Circunvalar con Cordialidad, calle 30 (entrada a Barranquilla), Vía 40 y Cordialidad con la carrera 10, entre otras.

