Masacre en Barranquilla sería retaliación por vendetta entre  narcos 

Nuevos detalles se conocen sobre la masacre del pasado sábado en el barrio Universal de Barranquilla, en la que fueron asesinadas, con armas automáticas, cuatro hombres y una mujer embarazada.

Para el alcalde Alejandro Char, esta obedeció a una retaliación por el caso de la menor de cuatro años que a comienzos de la semana pasada cayó en otro ataque similar en el barrio Bellarena, donde además perdió la vida un sujeto y otras tres personas quedaron heridas.



“Es clara una retaliación de lo pasado con la niña en Bellarena, hablé con el director de Fiscalía y me dijo que hay buenas noticias, las investigaciones van por muy buen camino, que no se crean esos bandidos que se van a salir con la suya, los tenemos vistos y no va a quedar impune esa masacre”, sostuvo Char.



El reporte de la Policía establece que en la casa de la calle 33 N° 1B-39 fueron halladas varias bolsas con droga lista para ser comercializada. Se conoció que los sicarios que perpetuaron el múltiple homicidio llegaron al inmueble vestidos como agentes de la Sijín. En la huida, dejaron una moto abandonada y varios chalecos de esa institución.



El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Engelbert Grijalba, advirtió que hay una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del hecho ocurrido en el barrio Universal.

BARRANQUILLA