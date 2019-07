Se prenden las alarmas por módulos en la Plaza San Nicolás

La aparición de un franja de casetas en un costado de la Plaza de San Nicolás, encendió las alarmas en el sector de comerciantes informales del Centro Histórico, ante lo que les ha parecido un retroceso en la recuperación de los espacios públicos en Barranquilla, y sobre todo de este, que es emblemático.

El Distrito, a través de sus Secretarías de Cultura y Patrimonio: y de Control Urbano y Espacio Público, expresó, por un lado, que esa ubicación del mobiliario cuenta con el visto bueno del Ministerio de Cultura; y por el otro, que la medida fue socializada con los vendedores y comerciantes formales, que “estuvieron de acuerdo”.



Sin embargo, pareciera no ser así, a juzgar por la reacción del gremio Asovendedores, que agrupa a los estacionarios, para quienes la medida es contraria a los trabajos de recuperación del espacio público en esa específica zona, que tuvo lugar hace ocho años, y que fue exhibida como el gran logro distrital del momento.

Joaquín Cervantes Rojano, presidente de Asovendedores, calificó la situación de “alarmante” y hasta consideró que el Distrito está “saboteando” sus propios logros del sábado.



“Nosotros hicimos un sacrificio humano que nos ha costado sudor y lágrimas, y tenemos asociados que aún no se han recuperado, y ahora no vamos a permitir que se vuelva a ocupar la plaza de San Nicolás, como si lo que hicimos hubiese sido en balde”, dijo el dirigente.



Explicó que ese sector, desde el año 2005, está bajo un Plan Especial de Protección del Ministerio de Cultura y cualquier modificación que se haga, debe tener la aprobación de esta cartera.



Para Cervantes es claro que ese tal permiso que dice el Distrito tener, no existe, “porque lo presentaron el año pasado, y se lo negaron”. Por eso, hoy elevarán un recurso formal de petición ante el Ministerio para que les den copia de ese permiso.

Y ayer ya lo hicieron con las respectivas dependencias distritales, incluyendo a Edubar.

Se concertó: Asocentro

En cuanto al gremio de los comerciantes formales, Asocentro, su directora, Dina Luz Pardo, dijo que esos mobiliarios tienen que ver es con el programa de peatonalización del Centro, que más que pensado para el peatón, está orientado es al vendedores estacionarios.



De manera que, esos mobiliarios fueron concebidos como ‘temporales’ mientras se reubica a esos vendedores, y en consecuencia son ‘desarmables’. “Son parte de una medida temporal, que puede durar meses o años, porque, al final, las calles no están para ser ocupadas por vendedores estacionarios”.



Así que lo que hubo, y de manera concertada -dijo Pardo- fue la ubicación de unos módulos destinados a las calle 33 entre carreras 42 y 43, adicionales a los actuales, y que fueron situados en la Plaza para “evitar el hacinamiento en una sola cuadra”.



“Lo que siempre se nos ha dicho, no solo de esos que están en la Plaza, sino de todos los módulos, es que son fácilmente desarmables porque son temporales. ¿De cuánto es la temporalidad? Eso sí no lo sé”.



Pardo, en efecto, estuvo en la socialización realizada el año pasado y de donde salió la concertación a la que se refiere; pero por ese lado, también, se origina la molestia de Cervantes: “nosotros representamos el 70 por ciento de la actividad comercial del Centro, y no fuimos convidados a esa reunión”, declaró el dirigente.



En esa socialización, dijo, también estuvieron los contratistas de la peatonalización, y, según Cervantes, “lo que hubo fue un acuerdo para despejar los frentes de unos almacenes de Asocentro, sacar los módulos de esa calle, y ponerlos en la Plaza”.



Así pues que para Asovendedores, todo esto es un absurdo que no están dispuesto a tolerar. “Asovendedores lideró el proceso de despeje voluntario de la Plaza, y ahora vienen ellos a invadirla. Eso no puede ser”, declaró.

Barranquilla