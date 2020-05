Vecinos aíslan a familia por ser supuestos portadores de coronavirus

En los 50 años que tiene Guillermina González de vivir en el barrio San Roque, centro de Barranquilla, nunca había tenido problemas tan serios con los vecinos, como los que está teniendo en estos momentos debido al coronavirus.



Un miembro de la familia González, que resultó positivo con el covid-19 y que desde hace 10 días se encuentra hospitalizado, es la causa para que en la cuadra varios vecinos los declaren como portadores del virus y riesgo para la salud pública de todo el vecindario.

La situación se ha vuelto tan delicada que a la casa de los González no llega nadie, debido a la forma como están siendo estigmatizados por sus vecinos, quienes advierten a todo el que se acerca la vivienda que puede ser contagiado del coronavirus.



Y si alguno de los González va la tienda de la esquina a comprar algo, tampoco le despachan y las personas que se encuentran se retiran. Y ya les quitaron hasta el saludo.

"Ni los domicilios quieren venir a traernos nada, los han espantado de nuestra casa, porque estos señores se han encargado de regar por todas partes que todos tenemos coronavirus"

“Ni los domicilios quieren venir a traernos nada, los han espantado de nuestra casa, porque estos señores se han encargado de regar por todas partes que todos tenemos coronavirus”, sostiene angustiada la mujer, quien niega rotundamente que estén infectados.



Guillermina, de 57 años de edad, que asegura haber sido operada cinco veces, la última de apendicitis, la cual se complicó, y además es diabética, cuanta que está sufriendo mucho porque esos vecinos se han encargado que no llegue el domicilio con los medicamentos.

“Tengo un hermano que no puede caminar por una elefantiasis y osteomielitis, que necesita medicamentos y tratamiento que se los hace una enfermera, a la que tampoco han dejado que llegue a la casa”, manifiesta Guillermina.



Los mercados que están entregando la alcaldía y algunos empresarios de Barranquilla, tampoco llegaron a la familia de Guillermina.



En la casa de los González, viven 8 personas, entre esos dos menores, quienes llevan más de dos semanas que no se asoman a la puerta por temor a sufrir un ataque violento de las personas que los están señalando de estar contaminados. “Uno de los niños estuvo en la esquina y por poco lo maltratan los otros muchachos, desde ese día no se asoma ni a la puerta”.



Guillermina explica que quien está en la clínica es su cuñado. A la esposa y la hija les practicaron la prueba y salieron negativos. “Nosotros también queremos que nos las practiquen para despejar todas estas dudas, ya estamos cansados que no podamos ni pedir un plátano a la tienda, porque no nos lo traen”.



Esta semana los vendedores de fruta y verduras que toda la vida han pasado por esta calle del barrio San Roque, en pleno corazón del centro de Barranquilla, en sus carros de mula ofreciendo puerta a puerta los productos, se cambiaron de acera. Para tristeza de Guillermina que se quedó detrás de la reja con el billete enrollado en la mano con las ganas de comprar un plátano verde. “Ni pa que lo llamó si no va acercarse, no ve que ya les dijeron que aquí tenemos coronavirus”.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter:@leoher69

Escríbanos a leoher@eltiempo.com