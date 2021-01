Van 13 capturados en pueblos del Atlántico por comprar motos robadas

Los controles realizados por el Departamento de Policía del Atlántico han permitido la recuperación de 23 motocicletas hurtadas, en algunos casos tripulados por personas que de buena fe las negociaron sin saber que estas eran robadas.



En lo corrido del año 13 personas han sido las capturadas por el delito de receptación, conducta punible por adquirir vienes que procedan de un delito, y ahora enfrentan problemas penales que podrían terminar con unas condena de 4 a 12 años de cárcel.

“Negociaron estas motos obviando los procedimientos legales requeridos para realizar dicho trueque”, señala en un comunicado la policía.

No se deje engañar

Aquí algunas recomendaciones para no incurrir en este delito a la hora de comprar una motocicleta:



La Policía Nacional estará presta a realizar un experticio técnico con el fin de verificar que el automotor no tenga piezas de motocicletas hurtadas, que los logaritmos de identificación no hayan sido regrabados, entre otros aspectos importantes a la hora de hacer un traspaso.



Realizar el traspaso legal en las oficinas de tránsito y transporte para que la motocicleta figure a nombre del nuevo dueño.



Desconfíe del automotor que ofrecen a un precio muy por debajo del valor comercial.

No haga compras de estos vehículos a personas sospechosas o desesperadas por vender.

