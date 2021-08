Carnaval de Barranquilla 2022, con reina y alto  nivel de expectativa

Valeria Charris Salcedo está llamada a no ser cualquier personaje en la extensa historia del Carnaval de Barranquilla. La reina de 2022, designada apenas el viernes pasado, tiene en sus manos una invitación única para habitar en la alegre memoria de la fiesta que es patrimonio de la humanidad.



Tendrá que liderar el primer Carnaval en los días posteriores al covid-19, tragedia que detuvo la celebración por tercera vez en su historia.

“Esto es un sueño. No hago parte de una de las familias tradicionales, que por generaciones han puesto a las reinas. Amo el Carnaval y daré todo en cada instante para que vivamos una fiesta inolvidable, marcada por la unión y la armonía”, expresó la soberana con ojos húmedos y amplia sonrisa.



La reina tiene 23 años, es bailarina folclórica y clásica, con una amplia trayectoria artística en varias compañías. También suma importantes logros académicos, que le permitieron llegar a ejercer como ingeniera industrial en Monómeros, tras obtener su título en la Universidad de la Sabana.



“Una semana antes me invitaron a un casting en el que se buscaba una embajadora para cultura. Audicioné y no tenía idea que era para esto”, agregó Charris Moreno.



Del 26 de febrero al 1 de marzo se realizará el próximo Carnaval. Las expectativas que acompañan la alegría de miles, están unidas al concepto de la reactivación económica.

Que suenen los tambores, Barranquilla aquí tienes a tu Reina Valeria Charris en su primer baile. 🎶👏🏼😍#SeMueveElCarnaval #Carnaval2022 #QuienLoViveEsQuienLoGoza pic.twitter.com/0VO8J8Fxkq — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) August 20, 2021

“Será un Carnaval por partida doble. Volver a la calle será muy emocionante. Carnaval de Barranquilla y la Alcaldía Distrital están trabajando juntos en líneas en eventos con bioseguridad, nuevos escenarios, con mucho talento local para mover los empleos, presencialidad y virtualidad, será una experiencia diferente”, sostuvo la soberana.



Las cifras oficiales establecieron que en 2020, el Carnaval hizo que llegaran a la capital del Atlántico 408 mil millones de pesos. De esta manera, la ciudad multiplicó por 23 lo que invirtió en realizar la celebración.



Con relación al reto de ser reina en los tiempos del covid-19, a su ya famosa frase de “quien se vacuna es quien lo goza”, añadió:



“Es un reto inmenso que con la ayuda de todos lo haremos posible, regresar nuestro Carnaval de Barranquilla al calendario mundial y adaptarlo a la nueva realidad, para que volvamos a disfrutar de esta celebración que amamos, se muevan los empleos y sigamos preservando nuestro Patrimonio.

Junto a su equipo de trabajo en Monómeros comenzó a celebrar la designación que la hizo Reina del Carnaval. Foto: KRONOS

Los escenarios



“Estamos planeando tres escenarios para nuestra celebración. Uno en el que tengamos la posibilidad de manejar un 100 % del aforo e desfiles y más eventos, otro con 70% y un tercero que sería sin público por efecto de la pandemia. Este último es el que no se quiere y debemos trabajar muy fuerte para no llegar a emplearlo”, comentó Sandra Gómez Molina, gerente de Carnaval de Barranquilla.



En 2021 la palabra Carnaval estuvo ligada a las nostalgias por la fiesta que no llegó con su acostumbrada dimensión. Hacedores y organizadores se concentraron en conmemorar con presentaciones vistas en pantallas.



El año siguiente se espera como el instante para que cada barranquillero le recuerde a su fiesta que su amor es de gran delirio.

WILHELM GARAVITO MALDONADO

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

