Las subcampeonas mundiales de boxeo Angie Valdez y Jenny Arias regresaron al país tras la gesta conseguida en Nueva Delhi (India). Las pugilistas fueron homenajeadas por la Federación Colombiana de Boxeo, este miércoles, en Barranquilla.



Las deportistas, que obtuvieron medallas de plata en combates de los 60 kg (Valdez) y 54 kg (Arias) se refirieron a la experiencia vivida en el Mundial Femenino, en el que Colombia sumó además, dos medallas de bronce, al mando del entrenador Rafael Iznaga.

Un talento que recuperó Colombia

La barranquillera Valdez aseguró que los triunfos que hoy cosecha son producto del “sacrificio, fuerza de voluntad y amor por lo que hago. Mi motivación es mi familia, mis hermanos, para seguir haciendo lo que amo”.



La boxeadora, que reside en el barrio La Cangrejera, en el corregimiento de La Playa, recordó entre lágrimas sus inicios y los “sacrificios” que tuvo que hacer, entre eso, irse a Azerbaiyán porque en Colombia no era tenida en cuenta.



“Solo llamaban a la que quedaba en primer y segundo lugar. Yo era la tercera y no tenía oportunidad en la selección. Me propusieron irme a Azerbaiyán, donde me iban a pagar 1.200 dólares mensuales solo por entrenar”, contó.



Valdez, que no pudo contener las lágrimas recordando su historia, agregó que para ese entonces “mi mamá estaba presa, era una situación difícil, así que me fui. Al primer mes tenía en mi cuenta los 1.200 dólares. Me propusieron que compitiera por ellos, ya tenía pasaporte y nacionalidad”.



Pero la noticia llegó a oídos del entrenador Rafael Iznaga, quien siempre había apostado por el talento de Angie, y a quién le pidió volver.



“A los dos meses me regresé por pedido del entrenador y aquí estoy”, afirmó la púgil, quien estuvo acompañada por su familia, su padre Manuel María y sus tres hermanas, además de Luis Villarreal, el forjador de la carrera de Angie Paola.

Angie Valdez y Jenny Arias recibieron una placa conmemorativa por su presentación en la India. El evento fue realizado en el Gimnasio Cuadrilátero Élite. Foto: Carlos Capella / Agencia KRONOS

Su hijo, la motivación de Jenny Arias

La boxeadora risaraldense, de 32 años, contó que la motivación para seguir adelante en este deporte es su hijo de 13 años.



“Pienso que ser madre me ha dado la fuerza y voluntad y es lo que no me ha dejado tirar la toalla en momentos en los que quiero decir no puedo más, pero pienso en mi hijo y en el futuro que quiero darle y eso me ayuda a seguir adelante”, aseveró.



También tuvo palabras para el entrenador Iznaga. “Agradecer y resaltar la labor del entrenador Rafael, una persona con la que llevo siete años trabajando. Uno de los entrenadores con más logros en el boxeo colombiano. Su entrega y sacrificio con el equipo son de admirar. Aguantar a nueve mujeres en una selección no es tarea fácil”, dijo.

Iznaga, el artífice

El cubano, quien ha sido el artífice de varias glorias en este deporte aseguró que "Angie tiene cojones para darles a mujeres y a hombres".



Para el Mundial de la India, Iznaga aseveró que "hicimos un cambio por completo en el entrenamiento de las boxeadoras. Un trabajo especial para cuidarlas a ellas y esto nos dio resultado. Tenemos la revelación del campeonato mundial que es Angie Valdez”



En 2019 le puso el ojo a la boxeadora barranquillera, a quien comparó con el excampeón mundial Fidel Bassa. "Es una boxeadora tremenda", afirmó.



Iznaga suma otras tres medallas de plata en mundiales con Yuberjen Martínez, Jessica Caicedo e Íngrit Valencia.



El evento estuvo presidido por Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, Helmut Bellingrodt, representante del Comité Olímpico Colombiano y otras personalidades del boxeo.

