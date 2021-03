En Barranquilla hay línea de atención para los datos de vacunación

En el proceso de actualización de datos de personas entre 60 y 79 años, elegibles para la primera fase y etapa 2 de vacunación contra el covid-19, la Secretaría de Salud del Distrito comenzó el acompañamiento a las EPS.

Para que un ciudadano actualice sus datos o los de sus familiares debe tener en cuenta lo siguiente:



1. Solo se recibe información de adultos mayores entre 60 y 79 años.



2. El ciudadano debe estar activo en la base de datos de su EPS con domicilio

registrado en Barranquilla.



3. El proceso irá hasta el 31 de marzo.



“Avanzamos con la vacunación covid-19 en Barranquilla, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación el siguiente paso en la fase 1, etapa 2. Para el alistamiento previo, seguimos acompañando a las EPS en el proceso de actualización de los datos”, sostuvo Humberto Mendoza, secretario de salud.



Los afiliados a regímenes especiales de las Fuerzas Militares, Escuela Naval, Policía Nacional, Universidad del Atlántico, Magisterio y Ecopetrol, deberán hacer contacto directo con su entidad prestadora de salud.

Línea de atención

La Alcaldía de Barranquilla habilitó línea telefónica 401 02 04, en la cual hay personal para resolver las inquietudes relacionadas a la vacunación.



“A través de la línea telefónica puede consultar: fase y etapa del proceso en el que se encuentra, pregunte por su registro en la plataforma nacional Mi Vacuna; en caso de no estar habilitado postularse, aclarar sus dudas y preguntar sobre su situación particular para llevar a feliz término el proceso de vacunación contra el virus covid”, explicó Mendoza.



También está disponible el sitio web https://www.barranquilla.gov.co/baqunatuvida, junto a las plataformas digitales de la Alcaldía de Barranquilla y Secretaría Distrital de Salud.

BARRANQUILLA

