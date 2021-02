El plan de vacunación contra el covid-19 sigue en el Atlántico

Se desarrolló este viernes la segunda jornada del plan de vacunación en el Atlántico y el turno fue para Puerto Colombia, donde el personal de salud de la clínica Portoazul en primera línea recibió su dosis.

El primero en recibir la vacuna fue el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y de hospitalización, Guillermo Oeding Ángulo. “La vacuna es una herramienta que ha demostrado ser la solución a miles de problemas de salud pública y hoy no será la excepción ante esta pandemia que ha acabado con la vida de muchas personas”, expresó el galeno.



“Yo le digo a mi personal a cargo que no es momento de llorar, sino más bien de mostrarnos valientes. Aunque a veces he sido yo quien ha recibido su apoyo para continuar, porque no ha sido fácil. Vivir lejos de la familia, no poder verlos como quisiéramos, pero sabemos que esta vacuna nos devolverá la vida”, añadió el médico, quien durante toda la pandemia, ha trabajado rodeado de 150 personas.

Este sábado el plan de vacunación contra el covid-19 continuará en Soledad, en la clínica Adela de Char.



Para dar inicio al proceso, la Gobernación del Atlántico ha coordinado toda la logística, distribución y aplicación de las dosis suministradas por el Gobierno Nacional.



Una vez fueron extraídas las vacunas del cuarto frío, fueron puestas en una cava térmica donde se mantienen con temperaturas que oscilan entre +2°C y +8°.



Son 564 vacunas las llegaron en la primera etapa del plan contra el covid-19 para el Atlántico. Después de Soledad las próximas jornadas serán en Baranoa y Sabanalarga.



