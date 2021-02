'No sentí nada', la primera mujer vacunada en Barranquilla

"No sentí nada". Esta fue la primera reacción de Liseidis Pérez Salas, la aseadora del Camino Adelita de Char con quien se inició oficialmente este jueves la primera etapa de vacunación en Barranquilla.



El evento simbólico, punto de partida del plan de inmunización en la capital del Atlántico, estuvo encabezado por el presidente Iván Duque; los Ministros de Transporte y Vivienda, el Viceministro de Salud, el Alcalde de Barranquilla y el Secretario de Salud Distrital.(Lea también: Comenzó la inmunización contra el covid-19 en Barranquilla)

La protagonista de la jornada, Pérez Salas, dejó ver su felicidad por lo que significa para ella, su familia y el personal de salud en general que haya comenzado la aplicación de las dosis en la ciudad.



"Estoy muy feliz, no se sintió nada. No tengo ningún malestar, mi presión está bien, estoy perfectamente. El Presidente me dijo que era una mujer valiente", manifestó la mujer.

Pérez Salas salió con la certeza que continuará con su labor, la misma en la que se ha desempeñado desde hace 13 años. Y aún con mayores motivos, empuñando el certificado de vacuna que indica que deberá aplicarse la segunda dosis el 11 de marzo.



"Mi hijo me escribió ahora, diciéndome que estaba con Dios, mi familia está con Dios. Luego me repose, luego me tomaron la presión y estoy perfectamente bien", agregó la barranquillera adoptiva quien invitó a la población a vacunarse.

El presidente Iván Duque en el momento que saludó a Liseidis Pérez Salas. Foto: Presidencia de la República

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, destacó que, durante los momentos más complejos de la pandemia, Barranquilla fue "la más resiliente".



"Barranquilla fue una de las ciudades líderes en la aplicación del Prass, fue una de las ciudades que se preparó para el proceso de vacunación. Por eso venimos hoy y recordamos a esas personas que han fallecido por la enfermedad", dijo el mandatario del país.



A su turno, el alcalde del Distrito, Jaime Pumarejo, informó que en las próximas semanas se esperan cientos de miles de vacunas que buscan vacunar a un millón de personas en el Atlántico y el proceso inicia desde ahora.



"Inició el fin de esta horrible noche. Llegó la vacuna que nos permitirá abrazarnos nuevamente. Falta muy poco, estamos arrancando un proceso que nos hará muy felices", manifestó Pumarejo.



Así comenzó la jornada de vacunación contra el coronavirus en Barranquilla, una ciudad que se ilusiona con cerrar un largo año de crisis pandémica.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

