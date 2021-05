Barranquilla habilita punto de vacunación Covid-19 en el barrio Rebolo

La estrategia ‘Baquna tu Vida’ continúa abriendo puntos para salvar vidas en Barranquilla.



Ahora el Centro Social Don Bosco, ubicado al suroriente de la ciudad, se une a la red de sitios donde los barranquilleros pueden acudir a recibir su vacuna contra el COVID-19.



El alcalde Jaime Pumarejo Heins visitó el centro social donde funciona este punto habilitado con el apoyo de MiRed IPS, al cual, de manera cómoda y sin aglomeraciones, comenzaron a llegar los barranquilleros para recibir el biológico.



“Estamos abriendo un quinto punto de alta afluencia de vacunación. Es en el colegio Don Bosco, en el corazón del suroriente de la ciudad, en donde estamos haciendo una presencia institucional e invitando a la gente a que venga a vacunarse”, dijo el mandatario.

Hay nuevo punto de vacunación en la IED Don Bosco, corazón del barrio Rebolo. Un espacio amplio para que mayores de 60 se vacunen sin contratiempos. Vengan para decirle sí a la vida. Agenden su cita: https://t.co/S6Y46yHV39 pic.twitter.com/lGOU742fUm — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 1, 2021

Este nuevo punto en el barrio Rebolo tiene capacidad para vacunar a 512 personas diarias, pero se pueden alcanzar las 1.212. Estará disponible por agendamiento previo y agendamiento en el punto, abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., toda la semana, incluidos sábados y domingos. De igual manera, continúan habilitados para vacunación contra el COVID-19 los PASO, los CAMINO de la red pública del Distrito y otros puntos de vacunación con gran capacidad en la ciudad.



El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris, invitó a los barranquilleros a aprovechar los puntos que el Distrito ha dispuesto para recibir su vacuna.



“Queremos que todos los residentes en todo el sector, y del suroriente, vean en este punto de Don Bosco comodidad, acceso y mucha seguridad para la aplicación de su vacuna. En este punto y todos los demás deben agendarse previamente los adultos de 60 a 69 años, porque tenemos una gran cantidad de personas, y una cantidad de vacunas que nos van entregando, pero debemos garantizar que no haya aglomeración, que sea una vacuna segura”.



Cualquier persona de 60 o más años puede encontrar su vacuna en los cinco puntos de vacunación masiva. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El alcalde Pumarejo reiteró la invitación a que la población general mayor de 60 años ingrese a la plataforma en web de la Alcaldía Distrital www.barranquilla.gov.co para el agendamiento de su vacunación contra el COVID-19, la cual fue presentada este viernes.



“Ayer también abrimos nuestra plataforma única de agendamiento y nuestro centro de llamadas 4010204, para que nadie encuentre una excusa y no se vacune. Cualquier persona de 60 o más años puede encontrar en nuestros cinco puntos de vacunación masiva, y en nuestros más de 40 puntos de PASO y CAMINO de la salud en toda la ciudad, una oferta amplia, cómoda, sin aglomeraciones para vacunarse y decirle sí a la vida, sí al empleo, sí a los abrazos y al cariño”, sostuvo el alcalde Pumarejo.



* Con información de la Alcaldía de Barranquilla

