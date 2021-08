Estos son los puntos de vacunación masiva contra el covid-19 para hoy

Todas las personas mayores de 20 años, al igual que mujeres embarazadas con 12 semanas de gestación y la población de 12 a 19 años que se encuentre priorizada por comorbilidades, puede vacunarse contra el covid-19, sin agendamiento en los puntos designados por el Distrito.



A Barranquilla llegaron el viernes anterior otras 59.670 dosis, que se suman a las 20.620 recibidas en días anteriores.

“Tenemos suficientes biológicos en todos los puntos y la vacunación es la única forma de prevenir la enfermedad severa y los fallecimientos a causa del covid”, sostuvo el secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris.



Barranquilla, hasta el 12 de agosto registró 418.127 ciudadanos con esquemas completos, 58% de cobertura para mayores de 12 años y 7.871 aplicaciones por cada 10.000 habitantes, contando así con los mejores índices entre las principales ciudades de Colombia.



Solamente mostrando la cédula de ciudadanía pueden llegar en el transcurso de hoy quienes requieran la vacuna a los siguientes puntos:



Estadio Elías Chegwin 7:00 a. m. - 8:00 p. m.

Estadio Edgar Rentería 8:00 a. m. - 4:00 p. m.

Estadio Romelio Martínez 8:00 a. m. - 4:00 p. m.

Colegio Don Bosco 8:00 a. m. - 2:00 p. m.

Universidad Simón Bolívar 8:00 a. m. - 4:00 p. m.

Drive Thru – CC Viva y Mall Plaza 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Estadio Metropolitano 8:00 a. m. - 4:00 p. m.

Centro comercial Villa Country 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Cruz Roja 8.00 a. m.-12:00 m. 1:00 p. m. - 3:30 p. m.

Portal del Prado 9:30 a. m.- 5:00 p. m.

Centro comercial Americano 8:00 a. m.- 6:00 p. m.

Drive Thru Metrocentro 8:00 a. m.- 4:00 p. m.

