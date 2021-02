Vacuna contra covid-19: el turno es para los municipios del Atlántico

Con 30 trabajadores de la salud, empezó este jueves la vacunación contra el coronavirus en la red hospitalaria del Atlántico. Ahora, el turno en las siguientes jornadas es para los municipios del departamento.

(Lea también: 'No sentí nada', la primera mujer vacunada en Barranquilla)

Por lo anterior, un total de 564 vacunas que llegaron en la primera etapa para el Atlántico serán distribuidas a Puerto Colombia, Soledad, Baranoa y Sabanalarga.



La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, explicó que el Ministerio de Salud enviará semanalmente nuevos lotes de vacunas al departamento, dependiendo del número de inmunológicos disponibles que lleguen al país.



Según los criterios de priorización del Ministerio de Salud, el proceso de vacunación se inicia en aquellas IPS que cuenten con servicio de unidad de cuidados intensivos.



En el Atlántico están identificadas 10 prestadoras, de las cuales la Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char, de Soledad; y la clínica Porto Azul, de Puerto Colombia; comenzarán a vacunar a su personal de salud y de apoyo en primera línea de atención del covid-19.

Cuando me enteré que iba a ser la primera en recibir la vacuna sentí muchos nervios, pero a la vez sentí un alivio FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Curiosidad y protocolo, el panorama previo a la vacuna en Barranquilla)

Sin embargo, en el Cari, que hace parte de esa red hospitalaria del departamento, ya se inició con las jornadas de vacunación. La primera en ser vacunada en este centro especializado fue la auxiliar de enfermería, Dayana Hernández.



“Cuando me enteré que iba a ser la primera en recibir la vacuna sentí muchos nervios, pero a la vez sentí un alivio. Me generó tranquilidad y considero que es un privilegio ser una de las primeras personas en vacunarse y ser un ejemplo para la comunidad. Mi consejo a todas las personas es que se vacunen. Sé que muchos tienen dudas, pero es mejor estar protegidos que caer en una cama y puede que no se salven”, relató.

Más detalles de la jornada

El inicio de vacunación en la red hospitalaria del Atlántico fue confirmado por la gobernadora Elsa Noguera. La mandataria departamental destacó que los “trabajadores de la salud han hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia".



(Le recomendamos: En pandemia inició la cuaresma con la imposición de la ceniza)



Con la resolución 393 del 8 de febrero de 2021, se creó en el departamento la mesa de coordinación permanente para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan nacional de vacunación.



A partir de allí, a través de mesas de trabajo, se viene concertando con los actores del proceso (EPS, secretarías de Salud municipales y hospitales municipales) cómo se desarrollará cada etapa en cada municipio y qué se requiere de cada uno para avanzar en vacuna.

Más contenidos de Colombia:

- Murió niña indígena luego tomar agua de una quebrada en Quibdó

- La crisis económica del hospital donde se aplicó primera vacuna covid

- Este viernes se aplicará la primera vacuna en Riohacha

BARRANQUILLA