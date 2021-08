Así es la campaña para promover la vacunación en los religiosos de Soledad

La Alcaldía de Soledad (Atlántico), a través de la Secretaría de Salud municipal, emprendió una campaña entre las comunidades religiosas para promover la vacunación contra el covid-19.



Si bien la autoridad del municipio asegura que la vacuna ha tenido aceptación en la población, generando incluso el agotamiento de biológicos para primeras dosis, se presenta cierta renuencia en algunos grupos de fieles cristianos.

La decisión, si me vacuno o no, es propia. No debemos permitir que alguien nos diga ‘no te vacunes’ FACEBOOK

“A raíz de los rumores que se escucharon desfavorablemente con la vacunación a través de personas que practican el cristianismo, en decir mitos como ‘con la vacuna vamos a tener la marca del enemigo’”, explicó a EL TIEMPO la secretaria de Salud, Mayela Barrios.



Por lo anterior, su dependencia avanza en la estrategia de llevar las vacunas donde estén más de 50 personas citadas o agendadas por los mismos líderes de las iglesias católicas, evangélicas, cristianas, entre otras.



Por medio de la página web soledad-atlantico.gov.co, los fieles podrán solicitar la vacunación en sus diferentes iglesias, siempre y cuando sea una convocatoria mayor a 50 feligreses.



“La decisión, si me vacuno o no, es propia. No debemos permitir que alguien nos diga ‘no te vacunes’ o que te obliguen a vacunar. Sí motivo a la comunidad, han bajado las muertes del covid-19 en toda Colombia por la cobertura de la vacunación”, dijo la funcionaria a este medio.

Otros mitos

No quieren que se les influya en su organismo virus vivos o atenuados FACEBOOK

La secretaria de Salud municipal agregó que otros mitos entre la comunidad religiosa soledeña, además de ‘la marca del enemigo’, han sido: la vacuna daña el sistema inmunológico que Dios brindó, que se está alterando la respuesta del organismo ante la presencia.



Además, “no quieren que se les influya en su organismo virus vivos o atenuados, recordemos que hay gente que no acepta la transfusión sanguínea, no acepta tratamientos médicos. Y no solo es el tema religioso: gente que piensa que se les está implantando un chip o un imán”, añadió.



Barrios aseguró que no se puede generalizar que son todos los religiosos o todos los credos que se predican en cualquier parte del mundo y no solo en Soledad. Contó que también hay muchos feligreses que han aceptado la vacuna y que hay acogida de iglesias en los puntos de vacunación.



Hasta este martes 3 de agosto, en Soledad se habían aplicado 216.479 dosis en la población mayor de 25 años, talento humano, gestantes y personas con comorbilidad, según cifras de la administración municipal.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

