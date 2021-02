Curiosidad y protocolo, el panorama previo a la vacuna en Barranquilla

El impacto del sol en la fachada del Camino Adelita de Char confirmó que llegó el día: Barranquilla empieza su lucha contra el covid-19 aplicando la primera vacuna.



Por eso, el ambiente alrededor del centro asistencial de la red pública hospitalaria no podía ser distinto, con el área despejada y rodeada de vallas de seguridad, vigilancia policial apoyados por unidades del Ejército, desde la azotea de la edificación.

Las sirenas de las ambulancias ponían el ritmo a los instantes previos de la primera vacuna, mientras que los curiosos y familiares de pacientes hospitalizados también se apostaron en las afueras de la clínica.



Precisamente una de ellas, Madelene Arrieta, miraba fijamente el acceso al Camino. Si bien aprobaba el evento protocolario, lamentaba que le impidieran seguir de cerca a su hermano, quien se encuentra en UCI por covid-19.

Él no puede estar solo, las enfermeras le llevan el desayuno, la comida, se la dejan ahí y así no es FACEBOOK

TWITTER

"Él no puede estar solo, las enfermeras le llevan el desayuno, la comida, se la dejan ahí y así no es", expresó la angustiada mujer de 74 años, quien aún no se decide si se vacuna aún, ante los temores que le genera, teniendo en cuenta que padeció de cáncer.



(Lea también: Llegó el día: Barranquilla comienza vacunación con personal de salud)



Los minutos avanzaban, funcionarios iban y venían, el Secretario de Salud Distrital ingresó, luego lo hizo el Viceministro de Salud y la vigilancia aguardaba por el arribo del Presidente de la República.



Un total de 702 dosis se tiene previsto aplicar en la capital del Atlántico en los próximos días. La primera, a las 8:30 a.m., cuando se emprenda el inicio del fin de este drama llamado coronavirus en Barranquilla.

Lea más noticias de Colombia

DEIVIS LOPEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla