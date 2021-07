Ciudadanos no encuentran vacuna para primera dosis en Barranquilla

Unos días después de iniciarse la vacunación a mayores de 30 años en Barranquilla, algunos ciudadanos expresaron este martes su inconformidad a través de las redes sociales, ya que no encontraron biológicos para la primera dosis contra el covid-19.



Entre los afectados se encuentran los que asistieron en horas de la mañana al punto de vacunación en el estadio Romelio Martínez, donde se encontraron con un cartel que tenía el mensaje “No hay primera dosis, solo segunda dosis”.

He hecho el paseo-covid en los últimos días intentando vacunarme. He ido a cinco puntos y en ninguno hay primeras dosis. @alcaldiabquilla @SecSaludBAQ avisen mejor dónde hay para no andar perdiendo el tiempo. — Nana Carolina (@nanalacrespa) July 27, 2021

“Muchas personas mayores de 30 (años), incluso con comorbilidad, acudieron hoy (martes) y no fueron vacunados. ¿Cuándo pueden regresar?”, cuestionó el ciudadano Iván Chalela.



Al parecer, la problemática no solo se presenta hasta este mediodía, sino desde días anteriores, según denuncian públicamente los habitantes afectados.



“He hecho el paseo-covid en los últimos días, intentando vacunarme. He ido a cinco puntos y en ninguno hay primeras dosis. Avisen mejor dónde hay para no andar perdiendo el tiempo”, expresó Diana Navarro.

Hoy 27 de julio no se están aplicando primeras dosis a personas mayores de 30 años. Nos encontramos vacunando a mujeres en gestación a partir de las 12 semanas, niños entre los 12 y 17 priorizados o con certificado de comorbilidad y segundas dosis correspondientes a Barranquilla. pic.twitter.com/dhCGc0pudS — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) July 27, 2021

Esto dice la Alcaldía

Ante las quejas de los ciudadanos, la Alcaldía de Barranquilla indicó que “hoy 27 de julio no se están aplicando primeras dosis a personas mayores de 30 años”.



“Nos encontramos vacunando a mujeres en gestación a partir de las 12 semanas, niños entre los 12 y 17 priorizados o con certificado de comorbilidad y segundas dosis correspondientes a Barranquilla”, agregó la administración distrital.



BARRANQUILLA

