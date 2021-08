Este es el ciudadano con la dosis de vacuna un millón en Barranquilla

Más de tres meses debió esperar Dyron Enrique Bernal King para vacunarse contra el covid-19, porque si bien su edad se lo permitía desde mucho antes, el haberse contagiado se lo impidió hasta este martes, cuando se convirtió en el ciudadano con la vacuna un millón en Barranquilla.



Este barranquillero de 60 años, quien se dedica a oficios varios informales, resultó positivo con el coronavirus en abril, justo en el mes en que el Ministerio de Salud había habilitado los biológicos para este sector etario.

“Gracias a Dios no me dio tan fuerte, pero es terrible la cosa. Yo pesaba como 90 kilos y terminé pesando como 75 kilos. ¡Cómo será de fuerte eso! Pero bueno, menos mal de que la cosa se superó”, dice Bernal a EL TIEMPO.



El hombre considera que si hubiese tenido la vacuna desde antes no se hubiese contagiado ni él ni su pareja Luz Marina López, quienes viven en el barrio Pasadena. Aunque, según los expertos, si estuviese vacunado en ese entonces, los síntomas habrían sido leves.



Pero afortunadamente para esta pareja de esposos, superaron la enfermedad y ahora gozan de salud para echar el cuento, incluso para dar testimonio sobre la dosis un millón y un millón uno que se aplica en la capital del Atlántico.



Sin saber que esas dosis serían para él y ella, respectivamente; salieron temprano de su residencia hasta el coliseo Elías Chegwin, en el norte de la ciudad, donde se convirtieron en parte de la historia de este plan de vacunación.

Autoridades de la salud en el Distrito acompañaron a Bernal durante la aplicación del histórico biológico. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Bernal King se registró, hizo la fila, esperó su turno y de pronto le anunciaron: “No sabía que me tocaba a mí la dosis un millón, fue cuando me pasaron. La prevención es la vacuna, por eso decidí vacunarme”.



Con tranquilidad, la misma que mantuvo mientras le aplicaban el biológico de la farmacéutica Pfizer en compañía del secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, asegura que no ha tenido ninguna reacción contraria en su organismo y que, por el contrario, se siente con más confianza.



“Hasta ahora no he sentido nada. Claro que el cuidado tiene que ser igual, con tapabocas, el lavado de manos y distanciamiento social”, sostiene el barranquillero, quien ahora debe esperar hasta el 7 de septiembre por la segunda dosis.



Aunque Dyron Bernal asegura que no sabe cómo ni dónde se pudo haber contagiado, añade que le queda de experiencia para aumentar los cuidados. En su familia, según dice, la mayoría de seres queridos ya están vacunados.

“Es preferible estar vacunados que estar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o pasar un susto de esos que mejor dicho… Uno con la vacuna ya está más seguro”, concluye el ciudadano con la dosis de la vacuna un millón en Barranquilla.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

